Clanul „Buricea” din Brăila, tentativă de asasinare! Victima își strigă disperarea în CANCAN.RO. „Am fost lovit și înjunghiat. Poliția nu face nimic!” + „El a dat startul: omorâți-l!”

La Brăila, potrivit mărturiilor unui tânăr, ar fi un adevărat haos. Tentative de asasinat, șantaje și mult, mult trafic de influență. Clanul „Buricea" este, din nou, în prim plan. În rândurile următoare, vă prezentăm versiunea celui care a ales să-i denunțe, chiar și cu prețul propriei vieți, pe temuții interlopi care ar controla, de ani buni, orașul de la malul Dunării.

Matei Mihai Alexandru (32 de ani) ar fi fost, până în urmă cu doi ani, prieten la cataramă cu mambrii clanului „Buricea”. Lanțul de iubire, însă, s-a rupt. Alături de câțiva prieteni, ar fi avut tupeul să dispară din peisaj și să-și construiască propriul viitor. Gravă greșeală! Dintr-o „brigadă” de acest gen pare că poți ieși doar cu picioarele înainte. Cel puțin asta susține tânărul, între timp măcelărit și aproape băgat în mormânt de cei pe care i-ar fi trădat.

„Am acest conflict de aproximativ doi ani. Este vorba de clanul Buricea de la Brăila. Clanul este condus de Marian și de tatăl lui. Dumitrel Buricea și Marian Buricea. Sunt oameni influenți ai Brăilei, prin faptul că au bani și mai multe relații cu Poliția, cu justiția, cu primăria și cu cine mai au ei. Conflictul a început de la o separare, o ruptură de prietenie… Eu și alte persoane nu am mai vrut să fim prieteni cu ei. De acolo a început un conflict, o stare mai aprinsă între noi, prin care ei au manifestat-o altfel față de ce trebuia„, ne-a precizat Matei Mihai Alexandru.

„M-au atacat cu topoare, cu săbii…”

Ce ar fi urmat? Un adevărat măcel, după cum susține tânărul. „Nu doar că s-a întrerupt prietenia, au început să facă pândă, să urmărească, să caute să ne prindă. M-au fugărit, m-au urmărit pe la bloc, pe unde stăteam, prin case, pe străzi. Când ieșeam în oraș la fel, mă urmăreau. Până pe 24 august, când m-am dus să mă întâlnesc cu cineva într-un sat de lângă Brăila. Acolo au apărut ei, adică Marian Buricea și aghiotanții lui, pe care Poliția îi știe. M-au atacat cu topoare, cu săbii, cu bețe… am fost lovit, tăiat și înjunghiat„, ne-a relatat Matei Mihai Alexandru.

Matei Mihai Alexandru, revoltat: „Plângerea am depus-o degeaba!”

Poliția ar fi intervenit, însă doar de fațadă, după cum susține tânărul care ar fi fost măcelărit de clanul „Buricea”.

„A luat cazul, cum se face… dar nu se mișcă nimic! Ori s-a oprit la Poliție, ori la parchet unde ei (n.r. membrii clanului „Buricea”) au control pe procurori, pe judecători… Și cam asta e buba, că nu se înaintează, că se stă pe loc. Deja a trecut mai bine de o lună de la conflict și arestări nu sunt. Plângerea am depus-o degeaba pentru că nu se face nimic. Aștept să se sesizeze cineva pentru că, de fapt, nu mai este o altercație de cartier, un pumn, un picior… deja a fost o faptă mai mare, tentativă de omor!„, ne-a mai precizat Matei Mihai Alexandru.

„O singură victimă și 20-30 de agresori”

În continuare, pentru CANCAN.RO, Matei Mihai Alexandru a precizat că are acte care arată că, pur și simplu, ar fi fost măcelărit de membrii temutului clan brăilean. Din păcate, susține el, Poliția ar fi cu mâinile legate.

„Se vede din certificatul medico-legal și din toate actele că majoritatea loviturilor a fost la cap, la față. Nu poți să zici că a fost o mică corecție pentru că nu e doar un pumn, un picior, o vânătaie. Sunt tăieturi, fracturi și leziuni grave. Simt că mă lupt zilnic cu justiția, cu parchetul, cu tribunalele… Controlul pare că îl au tot ei, peste tot. Dacă aș fi făcut eu vreo treabă, într-o săptămână eram arestat, neștiind sigur dacă eu sunt vinovat. Și la ei se știe cine sunt și nu e nicio arestare, nu e nimic. Bănuiesc că ancheta se va întinde cât mai mult, ca să fie cât mai puține probleme.

Aceste persoane au puterea să oprească ancheta Poliției și cu cât trece timpul mai mult cu atât totul rămâne în loc, pentru că timpul șterge tot. Vreau ca Poliția să rezolve cazul pentru că nu este un accident în trafic sau o mică altercație fără victime. Au fost multe persoane implicate, o singură victimă și 20-30 de agresori, treabă pe care nu o poți trece neobservată. Am fost spitalizat, cusut… împrejurările sunt grave. Spitalizare, operații, cusut, chirugie plastică… cu ajutorul camerelor, martorilor, sper ca justiția să rezolve acest caz. E foarte clar ce s-a întâmplat și ce a fost acolo. Nu ar trebui să dureze mult până la soluționarea anchetei„, ne-a mai declarat tânărul.

„Poliția poate vrea, dar nu și…”

„Poliția doar trebuia să ia niște camere de luat vederi prin care să vadă cine a fost acolo. Din ce am înțeles au fost identificate câteva mașini, nu ar fi greu să se uite pe niște camere care sunt instalate pe străzi să vadă cine erau în mașini, cine a plecat sau cine lipsea… e foarte ușor să-ți dai seama cine a făcut fapta asta. Poliția poate vrea, dar nu vrea parchetul… Sau invers„, a concluzionat Matei Mihai Alexandru.

Cum ar fi început conflictul. „El ar fi vrut să răspundem la comenzile lui”

Cum ar fi ajuns tânărul dușman pentru membrii clanului „Buricea”? Vă prezentăm, în continuare, propria lui versiune.

„Eu cu alți prieteni de-ai mei ne-am făcut cunoștințe prin țară, cunoștințe noi. Am mai fost la o onomastică, un botez, ne-am împrietenit. Și lui nu i-a convenit asta. Că de ce avem prieteni prin țară, că el nu are treabă. El ar fi vrut să răspundem la comenzile lui, să fim niște aghiotanți, fără extinderi în afara județului, să răspundem doar la apelurile lui și la cerințele lui. Nouă nu ne-a convenit treaba asta și am decis să ne separăm de ei, să nu mai avem anturaj cu ei. Și din acel moment au început toate treburile astea. Bețe în roate la orice împrejurare. Poliția pe noi în orice moment, percheziții, controale în trafic, chemări la poliție în dosare în care noi nu aveam nicio treabă. Sunt multe dosare care sunt făcute cu prieteni de-ai mei care nici măcar nu erau în țară când s-au întâmplat evenimentele alea, dar sunt inculpați, sunt martori… se vede clar că familia Buricea a făcut totul contra noastră. Poliția și parchetul i-au ajutat să câștige puterea, să aibă control asupra noastră„, ne-a mai relatat tânărul.

„Au control peste tot, nu te poți angaja în Brăila”

„Adică să ne fie frică să mai ieșim cu soțiile afară, să ne fie frică să mai stăm la colțul străzii să bem un suc, o apă… au făcut în așa fel încât să ne restrângă cercul. Nu te poți angaja prin oraș că ei au control peste tot, te duci la poliție îți râde în nas, te duci la spital ajung si pe acolo în așa fel încât nu mai poți să faci un tratament, să îți rezolvi o problemă medicală. Ei controlează pur și simplu Brăila. De aici a plecat cearta„, ne-a mai precizat Matei Mihai Alexandru.

„Dosare de proxenetism, de cămătărie… mereu următorul era vinovat”

În continuare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Matei Mihai Alexandru l-a „mitraliat”, pur și simplu, pe liderul clanului „Buricea”.

„Din ’90 ei conduc toată Brăila. Se și vede… în toate dosarele în care au fost cercetați nu au fost găsiți vinovați. Hai un dosar, două, trei… Dar tu din ’90 până astăzi nu ai nici măcar un dosar care să spună că ești vinovat? Ei sunt în lumea infracțională și mereu au căzut drepți și albi. Adică până în ’90 a fost infractor ăsta bătrânu’, iar după ’90 gata, el nu mai e infractor, e om de afaceri sau om respectabil cu taxe și impozite. Au fost cercetați… dosare de proxenetism, de prostituție, de cămătărie și mereu următorul era vinovat, cineva cu un rang în spate. Un fin, un cumătru, un naș… Întotdeauna s-a găsit cineva să-și ia fapta și au scăpat„, ne-a mai precizat tânărul.

„Marian Buricea a dat ordinul!”

Dar ce s-ar fi întâmplat în noaptea în care ar fi fost măcelărit de membrii clanului „Buricea”? Matei Mihai Alexandru are, din nou, cuvântul.

„Acum problema este că l-am văzut pe Marian Buricea cu ochii mei că a fost la treaba asta. El a și dat startul: omorâți-l, mă! Dacă Poliția și parchetul il găsesc nevinovat, chiar este mascaradă și nu se poate face nimic cu ei. Te fac să ajungi la saturație și să te muți. De fapt, asta au și spus, că ne vor muta de la Brăila. Acum să vedem ce face Poliția.

Vreau ca autoritățile să rezolve problema. Ecuația e simplă. Ei știau conflictul, au mai fost conflicte, nu noi le-am făcut cu ei. Ne-au fugărit, amenințat… au zis că nu s-a depus plângere și că nu au avut ce face. Acum am depus și plângere. Și nimic deocamdata. Am fost la audieri după externare, pe 1 septembrie, parcă. Am fost audiat, am spus ce a fost, cum a fost de la A la Z și nu s-a întâmplat nimic„, ne-a mai spus Matei Mihai Alexandru.

(NU RATA: IMAGINI CUTREMURĂTOARE CU FANE VANCICĂ ÎN TIMP CE UMILEȘTE ȘI BATE CU CRUZIME O FEMEIE! INTERLOPUL ESTE FILMAT DE MAI MULȚI INDIVIZI ÎN TIMP CE DĂ FĂRĂ MILĂ)

Apel disperat: „Știu cine a dat în mine. Justiția să-și facă treaba!”

Tânărul recunoaște, la rândul lui, că nu este nici el ușă de biserică, dar că a plătit pentru faptele lui. Acum face apel la Poliție să-și facă datoria și să cerceteze în detaliu cazul.

„Am avut și eu dosare, am fost cercetat într-un dosar pentru vătămare corporală, lovire… Am fost la audieri, m-au arestat, mi s-au dat ordonanțe de arestare, control judiciar… adică în cazul meu s-au mișcat. În dosarul asta nimic!

Au bătut până și copii de 15-16 ani doar pentru că stăteau la colț cu noi. Când scăpau de la școală au fost prinși prin părculețe, prin scările de bloc… bătuți cu răngi, cu țevi, le-au rupt picioarele… conflicte au fost foarte multe la Brăila la care ei au participat, Poliția știe acest lucru, dar tot stagnează. Lipsă de probe, nu știu de ce… stagnează un an, doi… gen prescrierea faptelor sau că nu există plângere.

Tind să cred că cineva îi ajuta, îi ține în brațe. Nu ai cum să faci tot felul de fapte și să nu fi găsit vinovat. Eu îți spun cine m-a bătut și nu faci nimic? Îi poți audia, ancheta, aresta… faci niște presiuni. La mine nu știu ce s-a întâmplat. Cred că nu vor să înainteze. Sper, totuși, să se rezolve într-un fel problema, iar vinovații să fie trași la răspundere. Sper să nu mă trezesc mâine că va fi condamnat cel mai mic și cel mai prost, el să fie făptașul.

Știu cine a dat în mine, cu cel puțin zece persoane am fost prieten, mă știu cu ei de mic. Să nu se ajungă că a fost doar unul singur. Asta numai după dauna pe care o are mașina în care mă aflam, se vede că au participat cel puțin 20 de indivizi. Vreau să se găsească principalii vinovați, nu doi trei aghiotanți. Vreau ca justiția să-și facă treaba!„, a încheiat Matei Mihai Alexandru.

CANCAN.RO nu va abandona acest caz și urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor!