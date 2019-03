Cunoscutul prezentator de la Antenă rupe tăcerea la 28 de ani: ”Sunt virgin!”

După ce, în urmă cu câteva săptămâni, a mărturisit, deschis, că este gay, cunoscutul prezentator de la Antenă a rupt din nou tăcerea, la 28 de ani. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile uluitoare ale lui Răzvan Botezatu. (CITEȘTE ȘI: MĂRTURIA ZGUDUITOARE A ZINEI DUMITRESCU ÎNAINTE SĂ SE STINGĂ)

Răzvan Botezatu, fostul prezentator de la Antena Stars, a făcut mărturisiri uimitoare, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. După ce a recunoscut public că este gay, tânărul în vârstă de 28 de ani a dezvăluit că până acum nu a avut parte de nicio "experiență" cu o reprezentantă a sexului frumos. (NU RATA, AICI: SURPRIZĂ! CUI A LĂSAT ZINA ULTIMA PARTE DIN AVERE. E VORBA DE…)

”Sunt virgin. Până acum nu am avut niciun contact sexual cu o femeie. Știu că pentru unii oameni pare ceva ieșit din comun, dar, până la vârsta asta, 28 de ani, chiar nu am avut parte de așa ceva. Deci pot să spun cu mâna pe inimă că sunt neprihănit”, a spus Răzvan Botezatu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„Acel psiholog mi-a salvat viața”

De curând, Răzvan Botezatu și-a luat inima-n dinți și a recunoscut că este gay. Odată cu asumarea publică a acestui lucru, Răzvan a decis să și lupte pentru ca oamenii care au alte înclinații sexuale față de majoritate să fie acceptați în societate, așa cum este și normal. De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit și despre momentul în care i-a spus adevărul mamei sale despre orientarea lui sexuală.

„Mi-am făcut curaj și i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata și mi-a schimbat total viața și gândirea. A fost Dumnezeul meu acea doamnă psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei știau, aveam curaj să le spun însă am purtat mereu acea mască și nu am putut fi fericit pe deplin până când nu am recunoscut public. Sunt oricum același om, același caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a mărturisit Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, relație cu un belgian

În urmă cu câțiva ani, fostul prezentator a mers în concediu alături de Raluca Dumitru, în Turcia, la un hotel de lux. Doar că acolo era și iubitul acestuia, un belgian. (NU RATA, AICI: BOBIȚĂ ȘI DOREL DIN LAS FIERBINȚI SCHIMBĂ MAȘINILE CA PE CĂMĂȘI! ȘI-AU LUAT ”TANCURI”…)

”Eram cu un belgian, de culoare. Ne înțelegeam bine, ne-am distrat de minune în vacanța aceea, cu el și cu Raluca. Raluca m-a acoperit atunci, cred că nu bănuia nimeni ce a fost de fapt. De belgian m-am despărțit cu ceva vreme în urmă, dar am rămas în relații bune. Avea umor, ne înțelegeam bine, dar era foarte relaxat când venea vorba să își recunoască orientarea sexuală. El recunoscuse de multă vreme, dar, oricum, străinii sunt mult mai deschiși la această idee, nu te privește nimeni altfel dacă ești gay”, a povestit Răzvan Botezatu.

