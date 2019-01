Cursă ca-n filme pe străzile din Dâmbovița! Șoferul era în stare de ebrietate atunci când l-au prins polițiștii.

Pe soseaua Gaesti din municipiul Targoviste, politistii de la Serviciul Rutier au efectuat un semnal regulamentar de oprire conducatorului unei autoutilitare. Acesta nu a respectat semnalele agentilor de politie, motiv pentru care agentii au pornit pe urmele lui. Autoutilitara a fost oprita dupa aproximativ un kilometru.Conducatorul autovehiculului, un barbat de 48 de ani, din Dragomiresti nu poseda permis de conducere, iar autoutilitara este radiata din circulatie.

Barbatul consumase si alcool inainte de a urca la volan. Testat cu aparatul etilotest, cel in cauza a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste limita de 0.40mg/l alcool pur in aerul expirat potrivit IPJ Dambovita. Pe numele lui a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Barbatul va fi retinut pt 24 de ore, urmand ca maine, 1 februarie, sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.