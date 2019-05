Cutremur în România, produs azi-dimineață, la ora 06:31. Cât de mare e magnitudinea seismului

România s-a cutremurat din nou, la nici 24 de ore după seismul înregistrat ieri în județul Vrancea. Reprezentanții Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) au anunțat care este magnitudinea cutremurului produs în zorii acestei dimineți. Vă reamintim că cel de ieri a avut o intensitate de 3 grade pe scara Richter și a avut loc la 06:08.

Cutremur în România, produs azi-dimineață, la ora 06:31

Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului, în județul Buzău s-a înregistrat un cutremur la ora 06.31. Oficialii spun că magnitudinea acestuia a fost de 2.3 grade pe scara Richter și că s-a produs la o adâncime de 129 de kilometri. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: Nehoiu(34km), Buzău(50km), Covasna(52km), Râmnicu Sărat(56km), Odobești(57km).

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.