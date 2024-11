Cutremure în România și Grecia! Zonele care s-au zguduit spre luni dimineața

Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 1:21, în zona seismică Vrancea, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime de 136 de kilometri, având epicentrul la o distanță de 32 km vest de Focșani, 56 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu Gheorghe, 90 km est de Brașov, 94 km sud-vest de Bârlad și 98 km nord-est de Ploiești. Deși intensitatea cutremurului a fost redusă, acesta amintește de riscurile seismice asociate zonei Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a zguduit nordul Greciei duminică seară, conform anunțului făcut de autorități. Epicentrul seismului s-a aflat în Marea Egee, în apropierea peninsulei Halkidiki, la aproximativ 40 de kilometri sud-est de orașul Salonic, al doilea ca mărime din Grecia, a relatat Institutul de Geodinamică din Atena.

Seismul a fost înregistrat la ora 19:03, ora locală (17:03 GMT), la o adâncime de 15,9 kilometri. La doar câteva minute după această mișcare tectonică, un alt cutremur cu magnitudinea de 4,2 a fost detectat, urmat de mai multe replici de intensitate mai mică, a adăugat institutul.

„Există o mică fisură în zonă, care are o activitate seismică moderată. Va fi o mare surpriză dacă va avea loc un eveniment major”, a declarat pentru The Associated Press Costas Papazachos, profesor de geofizică aplicată şi seismologie la Universitatea din Salonic.