S-a iubit pătimaș cu focoasa asistentă de la „Neatza”, dar a dat-o uitării? La ceva timp după despărțirea de Ramona Olaru, pentru Cuza de la „Noaptea Târziu” se pare că viața a revenit la normal, iar noi l-am filmat în compania unei șatene misterioase, la mall. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive!

A stat ce a stat și a suspinat, după care cu o altă bunăciune a „defilat”. CANCAN.RO l-a surprins pe Cuza de la „Noaptea Târziu” într-un mall din Capitală, dar nu singur, ci însoțit de o șatenă misterioasă.

Cei doi s-au plimbat preț de câteva zeci de minute prin magazine și nu au dat semne că între ei ar exista anumite intimități, însă orice este posibil. Cei doi au ales să se îmbrace sport și extrem de comod, iar fostul iubit al Ramonei Olaru a părut, mai degrabă, interesat de telefon, căci a inițiat un apel și a vorbit câteva minute, ignorând faptul că șatena misterioasă se afla lângă el.

Partenera lui nu s-a arătat a fi prea deranjată de acest lucru, motiv pentru care, în timp ce Cuza vorbea la telefon, se uita în vitrinele magazinelor și mergea lent pe lângă acesta.

De ce s-a despărțit Cuza de Ramona Olaru

Timp de 2 ani, Cuza și Ramona Olaru au trăit o poveste de dragoste ca în filme: și cu bune, și cu rele. După mai multe împăcări și despărțiri, cei doi au pus capăt legăturii amoroase dintre ei și au rămas prieteni, după cum chiar ei au povestit.

„Aproape de doi ani (n.r.- au fost împreună). O relație foarte frumoasă. Nepotrivire de caracter, la propriu. Aveam fiecare viziuni diferite, inclusiv despre masa asta. M-am îndrăgostit de opusul meu și fix asta a fost povestea.

Aveam păreri diferite în aproape orice, lucru care a provocat conflicte. Niște neînțelegeri, niște confruntări, din nimicuri. Stăteam și ne contraziceam până când ne lua somnul.

Cam asta a fost. Păstrăm legătura, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare. Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor și suferința a fost una puternică”, i-a dezvăluit Cuza lui Radu Țibulcă, în cadrul podcast-ului „Vin de-o poveste”.

“Dacă respecți un om, cum să nu mai vrei să-l vezi? Nu mi-a făcut un rău atât de mare încât să nu mai vreau să o văd. Este un om pe care l-am iubit, este un om pe care îl respect, un om pe care îl admir în continuare.

Dacă a fost iubita mea și nu mai este acum, asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmanul meu. Redevine amica mea! Au fost situații în care mi-au fost stârnite o grămadă de stări, amintiri, dorințe de a fi din nou și probabil e reciproc”, a mai precizat solistul de la „Noaptea Târziu”.

Împăcare, împăcare, fără nicio supărare?

Pentru că au avut parte de numeroase despărțiri și împăcări, fanii cuplului Cuza-Ramona Olaru s-au întrebat dacă între cei doi mai este cale de împăcare și de această dată.

Membrul trupei „Noaptea Târziu” nu exclude o împăcare cu frumoasa blondină, doar că nu vede acest lucru întâmplându-se în viitorul apropiat.

Recent, Cuza a declarat că decizia separării a fost luată de comun acord, iar pentru moment, fiecăruia îi este mult mai bine așa.

„Nu ai de unde să știi. Nu știu. Nu mă gândesc. Din moment ce este o decizie luată, și eu și ea am decis chestia asta ca niște oameni maturi, nu stăm să ne gândim la asta. Dacă soarta te aduce și te împiedici după gumă, da, nu știu. Am învățat să nu mai spun niciodată, cel puțin atunci când sunt înregistrat, pentru că știu că mă contrazic pe mine. Nu am speranța, nu am dorința și sunt convins că este reciprocă treaba.

Suntem niște oameni care au pus punct unei relații, ne făceam rău reciproc. Dacă peste un an, peste 10 ani, ne vom revedea cu ochii ăia și o să decidem să fim împreună, ok, dar în momentul de față nu”, a mai spus Cuza, în cadrul aceluiași podcast.