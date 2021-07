Ramona Olaru, dezvăluiri din viața de după divorț! Ce a făcut vedeta după ce a devenit o femeie singură

Ramona Olaru a obișnuit pe toată lumea cu o atitudine directă și cât se poate de sinceră. Vedeta de la Antena1 nu se sfiește să dea din casă, iar recent a vorbit despre perioadă de după divorț, în care a petrecut la maximum și s-a distrat pe cinste.

Matinala de la Antena 1 și Bogdan Olaru au luat-o pe drumuri separate în urmă cu ceva timp. Cei doi au pus punct după o relație de 5 ani și un mariaj de 3 ani. Recent, Ramona a recunoscut că perioada de după divorț a fost una destul de agitată, în care a petrecut intens. (CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU ȘI-A CUMPĂRAT MAȘINĂ ÎN VALOARE DE 35.000 DE EURO! CUM ARATĂ BOLIDUL DE LUX AL ASISTENTEI TV)

Imediat ce și-a încheiat socotelile cu fostul soț, Ramona Olaru a dat drumul l-a distracție. Vedeta a mărturisit că una dintre cele mai intense veri pe care le-a trăit a fost cea de după divorț. Tânăra a petrecut și și-a dat frâu liber.

„Cea mai memorabilă vară din viața mea s-a întâmplat acum doi ani, după ce am divorțat. Până să mă căsătoresc, n-am fost o «nebună» care să iasă să se distreze, «de toți banii», și-am stat căsătorită și parcă am fost așa, puțin închisă, și după ce am divorțat zici că au ieșit toți «dracii» din mine, sincer”

Aia a fost cea mai nebună vară pe care am trăit-o vreodată, acum doi ani, și m-aș mai întoarce. Acum, am aceleași planuri, sper să-mi iasă, adică m-am distrat!”, a declarat Ramona Olaru.

Ramona Olaru, planuri de vacanță

Vedeta de la Antena1 are planuri mari și pentru această vară. Ramona Olaru și-a programat deja vacanțele și abia așteptă relaxarea. Aceasta va petrece intens și în vara asta, alături de prietenele sale.

Ramona Olaru va ajunge în această vară în Ibiza și Mykonos și plănuiește ca distracția să fie la cote înalte. Ea și prietenele ei se vor bucura de soare și se vor relaxa la plajă.

„O să plec vara aceasta, pentru că o să avem vacanță. Am două destinații, vara asta: Ibiza și Mykonos. O să plec cu fetele, cu băieți am tot fost. Lasă”, a mai spus Ramona Olaru.

Sursa foto: Instagram