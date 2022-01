Cuza, prima reacție după ce a aflat că Ramona Olaru s-a despărțit de Cătălin Cazacu. Ironie subliminală la adresa fostei lui iubite

CANCAN.RO v-a dezvăluit, recent, în exclusivitate, faptul că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu nu mai formează un cuplu, cei doi mergând pe căi separate, după aterizarea în România. Au fost plecați în Zanzibar, pentru a petrece sărbătorile de iarnă, însă, la întoarcerea în țară, au ales să se despartă. Ce ironie subliminală a transmis Cuza la adresa fostei sale iubite?

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO v-a dezvăluit faptul că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit. După ce s-au întors din vacanță, asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” și fostul ”Vultur” de la Kanal D au ales să o ia pe căi separate. Cei doi și-au petrecut sărbătorile de iarnă în Zanzibar, departe de temperaturile scăzute din termometre. În toate imaginile pe care le postau pe rețelele de socializare, împreună, apăreau mereu lipiți unul față de celălalt, semn că relația s-ar fi aflat pe un făgaș normal. Totuși, acest lucru avea să fie contrariat, odată cu aflarea că cei doi s-au separat.

Vezi și ACUM E TOTUL CLAR! PRIMELE IMAGINI CU RAMONA OLARU ŞI CĂTĂLIN CAZACU, DUPĂ DESPĂRŢIREA DE REVELION

Ironia subliminală a lui Cuza de la ”Noaptea Târziu”, la dresa fostei lui iubite

La o zi distanță după ce s-a aflat că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit, asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, emisiunea de la Antena 1, s-a fotografiat în timp ce se relaxa acasă, alături de animalele sale de companie. La câteva zile distanță, însă, Cuza de la ”Noaptea Târziu”, fostul ei iubit, a făcut o postare pe rețelele de socializare care poate fi luată sub forma unei ironii subliminale la adresa acesteia.

”Eu și piscuța mea”, este mesajul pe care Cuza de la ”Noaptea Târziu” l-a notat pe Instagram.

Vezi și CĂTĂLIN CAZACU, PRIMA REACŢIE DUPĂ DESPĂRŢIREA DE RAMONA OLARU. CE A FĂCUT ASISTENTA TV ÎN NOAPTEA DE REVELION

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu se cunosc din 2018

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Cazacu a povestit cum s-a cunoscut cu Ramona Olaru. De asemenea, la momentul respectiv, ”Vulturul” povestea cum s-au apropiat unul față de celălalt.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

Sursă foto: Facebook