Acum e totul clar! Primele imagini cu Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu, după despărţirea de Revelion

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu nu se dau bătuți și se pare că au revenit la sentimente mai bune. Asistenta de la ”Neața cu Răzvan și Dani” a publicat primele imagini în compania iubitului ei, după ce CANCAN.RO v-a dezvăluit, în exclusivitate, faptul că cei doi nu mai formează un cuplu.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru se pare că au revenit la sentimente mai bune, după ce s-a vorbit despre despărțirea lor și despre faptul că nu se mai urmăreau pe rețelele de socializare. În urmă cu doar câteva ore, asistenta de la ”Neața” a publicat mai multe imagini în compania fostului ”Vultur” de la Kanal D.

Aseară, cei doi amorezi au ales să petreacă timpul împreună într-un local select din nordul Capitalei acolo unde au servit cina. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au comportat ca un cuplu autentic, au râs și au glumit ca în ”vremurile bune”, semn că lucrurile au revenit la normal.

Reamintim că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au dat de înțeles că nu mai formează un cuplu după ce au încetat să se mai urmărească pe rețelele de socializare și au șters toate pozele în care apăreau împreună, ceea ce confirma, în mare parte, că legătura amoroasă dintre ei luase sfârșit.

Cătălin Cazacu: ”Am călcat în străchini până la vârsta asta”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Cătălin Cazacu a povestit cum s-a cunoscut cu Ramona Olaru. De asemenea, la momentul respectiv, ”Vulturul” povestea cum s-au apropiat unul față de celălalt.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

