Dacă vă întâlniți cu Brigitta, sunați de urgență la 112. A dispărut în Arad

Alertă de dispariție în România! Kanalas Brigitta, în vârstă de 27 de ani, a plecat de acasă, județul Arad, și nu a mai revenit. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112.

Kanalas Brigitta a plecat de acasă din comuna Secusigiu, județul Arad, marți, 11 noiembrie 2025, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția sa, după ce familia nu a mai reușit să o contacteze. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea tinerei este rugat să sune de urgență la numărul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: 1.65 cm, greutate: 50 kg, culoare piele: brună/mulatră, corpolență: atletic, culoare păr: negru, contur față: oval, culoare ochi: căprui.

”În data de 16.11.2025 a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. În momentul plecării purta geaca de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră, adidași de culoare neagră”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci facă o vezi pe Kanalas Brigitta

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Kanalas Brigitta este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.