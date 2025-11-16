Acasă » Știri » Dacă vă întâlniți cu Brigitta, sunați de urgență la 112. A dispărut în Arad

Dacă vă întâlniți cu Brigitta, sunați de urgență la 112. A dispărut în Arad

De: Irina Vlad 16/11/2025 | 15:22
Dacă vă întâlniți cu Brigitta, sunați de urgență la 112. A dispărut în Arad

Alertă de dispariție în România! Kanalas Brigitta, în vârstă de 27 de ani, a plecat de acasă, județul Arad, și nu a mai revenit. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112. 

Kanalas Brigitta a plecat de acasă din comuna Secusigiu, județul Arad, marți, 11 noiembrie 2025, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția sa, după ce familia nu a mai reușit să o contacteze. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea tinerei este rugat să sune de urgență la numărul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: 1.65 cm, greutate: 50 kg, culoare piele: brună/mulatră, corpolență: atletic, culoare păr: negru, contur față: oval, culoare ochi: căprui.

”În data de 16.11.2025 a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. În momentul plecării purta geaca de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră, adidași de culoare neagră”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci facă o vezi pe Kanalas Brigitta

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Kanalas Brigitta este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Tags:
Iți recomandăm
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Știri
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Știri
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit ...
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Vezi toate știrile
×