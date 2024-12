Damian Drăghici, despre puterea rugăciunii și influența ei în viața cotidiană: „Am fi vii, dacă nu ne-ar dărâma gândurile”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă și profundă, ce l-a avut ca invitat pe Damian Drăghici. În cadrul unei discuții sincere, celebrul artist și-a deschis sufletul și a vorbit despre povestea sa profundă de viață, aflată într-o relație solidă cu Dumnezeu. Ce spune acesta despre puterea rugăciunii și despre gândurile negative care ne macină zilnic.

Sâmbătă, 14 decembrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care în rolul de invitat a fost artistul Damian Drăghici. Ediția a fost una specială, în care s-a vorbit, fiind în preajma Crăciunului, despre legătura cu Dumnezeu și puterea rugăciunii, care liniștește sufletul și mintea.

Așa cum spuneam, în cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Damian Drăghici și-a deschis sufletul și a vorbit despre povestea profundă a vieții lui, aflată într-o relație puternică, solidă cu Dumnezeu. Cei doi au vorbit despre puterea rugăciunii și despre cum aceasta te salvează de tumultul vieții cotidiene și de gândurile negre.

„Adrian Artene: Spune Iisus la un moment dat: lăsați copiii să vină la mine. Și nu se referă la copiii din punct de vedere al vârstei, ci se referea la cei care se manifestau precum copiii. Creativi, curioși, fără păcate. Și fără păcate aici vorbim despre fără mize. Copiii nu au mize, de foarte multe ori. Dacă nu sunt împinși de la spate de către părinții. Avem noi aceste mize minuscule, dar ei doar se bucură. Acea bucurie, acel spirit ludic, întotdeauna să caute fericirea din prezent.

Damian Drăghici: Da, din prezent. Fără să se gândească la mâine sau la poimâine. Acum. Totul este acum. De-aia și pentru noi de cele mai multe ori, ai observat, este enervant. Dar ai puțină răbdare. Deci tu încă vrei să stai în mintea ta, încă vrei să stai agățat. Și el nu face altceva, copilul, observ la Andrei, la mine, copilul nu face altceva decât să te ducă spre viață. În continuu să tragă de tine, să te ducă… Și tu nu faci altceva decât să te duci spre moarte. Și el vrea continuu să facă ceva, să te învie, să te facă să trăiești mai mult, să fii prezent.

Adrian Artene: Acea intensitate o regăsesc și în fiicele mele. Și Anastasia, și Amira. Amira are 16 ani. Am sesizat că imediat cum au apărut responsabilitățile sociale, examenul de clasa 8-a, din momentul acela lucrurile se întunecă, prind o negură. Dar Anastasia, care încă nu a fost așezată în fața acestor responsabilități sociale, are, este expansivă, are bucuria. Hai, tata să ne jucăm. În permanență caută să creeze lucruri. De multe ori îi spun, da, tu numai atât știi să faci, n-ai și tu niște responsabilități. Evident că sunt mijloacele mele de a răspunde atunci când nu mai am resurse, când nu mai am putere. Dar ea e vie, e intensă, e în conexiune cu Dumnezeu.

Damian Drăghici: Și tu… și eu aș fi la fel de viu dacă nu ne-ar copleși și nu ne-ar dărâma gândurile. Corpul și sufletul totul la fel, la fel ca copilul, doar gândurile și gândurile viitorului. În continuu, în continuu, așa sunt griji, frici, anxietățile care sunt, de cele mai multe ori cimentate, cum nici nu ne închipuim. Cum ne-au fost prezentate de ai noștri părinți, bunici, străbunici, de societate.

Dacă ești în lumina, ești în prezent. Dacă ești în prezent, ești în Dumnezeu. Dacă ești în frică, nu mai spun cu cine ești și unde ești.

Adrian Artene: Spuneai că ar trebui să scăpăm de aceste gânduri. Rugăciunea este mijlocul cel mai eficient de a scăpa, de a ne elibera de gânduri?

Damian Drăghici: Băi, dacă pot să respir, să mă concentrez la respirație, la duh, non-stop. Dacă pot să spun Domnului Hristos miluiește-mă, e mai bine decât să stau în gândurile mele care mă toacă non-stop și nu fac altceva decât să mă bag în depresie sau anxietate. Și atunci prefer mai bine să fim în rugăciune unde am o cale deschisă direct spre divinitate”, este o parte din discuția celor doi.