Dan Badea, dezvăluiri uimitoare: „Simt și știu acum că m-a salvat, mi-a făcut prieteni”

Umorul a fost pentru Dan Badea o cale de scăpare, tocmai de aceea comediantul ține să menționeze asta de fiecare dată când are ocazia. Faptul că îi era foarte greu să se adapteze unui mediu normal în care mai existau și alți copii, a reprezentat o problemă uriașă peste care a trecut cu ajutorul glumelor pe care le-a inventat.

Dan Badea a vorbit pe larg despre multe experiențe prin care a trecut de-a lungul timpului, însă recent a oferit mai multe detalii despre momentul în care a aflat că umorul este tot ceea ce are nevoie pentru a putea face față presiunii sociale la care era supus în copilărie. Faptul că nu avea o condiție fizică foarte bună, a reprezentat o problemă destul de mare pentru unul dintre prezentatorii emisiunii „iUmor”, de pe Antena 1.

Dan Badea, salvat în copilărie de umor

Invitat în podcast-ul lui Mihai Morar, Dan Badea a recunoscut că s-a confruntat cu probleme destul de mari, deoarece nu avea o condiție fizică foarte bună în copilărie. În timp ce restul colegilor săi reușeau să exceleze la sport, el nu putea face asta, tocmai de aceea a fost nevoit să găsească ceva la care să se priceapă. Treptat, toți au fost uimiți de talentul său, Dan Badea devenind astfel unul dintre elevii populari ai liceului la care mergea.

„Eu am fost grăsuț când eram mic și umorul m-a făcut să trec peste. Atunci toată treaba era legată de fotbal, de alergat de astea și nu prea aveam skill-uri. Skill meu a fost ăsta, umorul. Îl aveam de acasă. Umorul simt și știu acum că m-a salvat, mi-a făcut prieteni. În liceu eram funny, eram sufletul petrecerii, când începeam bancurile la trei dimineața, aveam foldere. După ce am început cu stand-up-ul m-am liniștit și am început să ascult ce spuneau și ceilalți”, a declarat Dan Badea în podcast-ul lui Mihai Morar.

Care este subiectul despre care Dan Badea refuză să glumească

Deși este unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Dan Badea are un set de reguli pe care le respectă de fiecare dată când trebuie să urce pe scenă. Printre acestea se numără și subiectele pe care le abordează sau nu cu publicul. Se pare că religia reprezintă singurul subiect despre care colegul lui Șerban Copoț refuză să glumească, deoarece ar putea crea o mulțime de controverse în rândul oamenilor.

„Religia este un subiect foarte sensibili pentru oameni și suculent dacă vrei să atragi atenția și dintr-o dată să devii viral. Fiecare vede altfel, pentru fiecare Dumnezeu înseamnă altceva și n-aș glumi cu treaba asta. Eu cred că Dumnezeu este mare amator de umor, că îi place să glumească. Am văzut că e un subiect mult prea sensibil, dar foarte popular în același timp”, a mai explicat Dan Badea.