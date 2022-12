Dan Bittman, mărturisiri despre dorința de a deveni bunic. Își dorește artistul să aibă nepoți?! „Hai să nu ne mai gândim că...”

Dan Bittman a făcut o serie de confesiuni legate atât de viața profesională, cât și cea personală, în cadrul unui interviu. Ajuns la un subiect sensibil, legat de dorința de a deveni bunic, Dan Bittman a oferit un răspuns cât se poate de diplomat și de clar. Toată declarația, în articolul de mai jos.

Dan Bittman (60 de ani) are o carieră de succes și este cunoscut publicului larg, datorită proiectelor muzicale în care a fost și este implicat. Piesele pe care le-a lansat de-a lungul timpului au înregistrat un succes considerabil. Însă, nici pe partea personală artistul nu stă rău. Dan Bittman are 3 fii, Alexandru, Patrick și Mark Nicolas, iar doi dintre ei, deja, ating o maturitate veritabilă, iar mulți sunt curioși dacă Dan Bittman își dorește să devină bunic.

Dan Bittman, declarații despre dorința de a deveni bunic

Întrebat dacă i-ar fi teamă să devină bunic, Dan Bittman a răspuns:

„Sigur că nu. Nu am nicio problemă, sunt lucruri firești, viața are cursul ei, cu toții trecem sau o să trecem și le doresc tuturor să treacă prin aceste sentimente. Acum am început și eu să înțeleg toate lucrurile pe care nu le înțelegeam de la părinții mei, asta odată cu devenirea mea ca părinte și le doresc tuturor. Nu am nimic împotrivă cu asta, e foarte frumos.

„Eu sunt pentru a face copii, am demonstrat lucrul acesta. Cât mai mulți și câți mai frumoși și sănătoși, tuturor le doresc, pentru că există o magie în toată creșterea asta a copiilor și este absolut fabulos. Doar că, nu poți să îi contrazic (…) asta cu genurile în care să nu se mai spună mamă și tată, iarăși, din punctul meu de vedere este o exagerare. Cel mai frumos lucru este să ți se spună mamă sau tată, iar părinții să fie de același sex. Copiii nu înseamnă că vor deveni ce au fost părinții, copilul o să simtă la un moment dat că este dintr-o parte sau din alta sau cine știe, aici nu se mai pot face legi”, a declarat Dan Bittman, în cadrul emisiunii Golden Hour cu Jessie, prezentată de Jessie Baneș la Radio Gold FM.

Dan Bittman se opune afirmației că suntem prea mulți oameni pe planetă

Tot în cadrul emisiunii, artistul a mai completat că nu suntem atât de mulți oameni pe planetă, așa cum tot se zice în ultima vreme, așa cum și Delia ne îndeamnă să nu facem copii că suntem prea mulți pe planetă.

„Ni se tot spune că suntem prea mulți pe Pământ, că am ajuns la 8 miliarde. Când eram pe la 7 miliarde s-a făcut o statistică și cineva a întrebat: păi voi știți ce înseamnă 7 miliarde de oameni? Dacă i-am pune unul lângă altul, 7 miliarde de oameni ar intra într-un triunghi cu latura de 65 km. Deci imaginați-vă un triunghi de la București la Ploiești și de acolo până la Pitești, ceva de genul acesta. Toată populația lumii ar încăpea în acest triunghi. Hai să nu ne mai gândim că suntem prea mulți, că poate nu-i acolo problema”, a mai spus Dan Bittman.