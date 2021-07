Dan Bursuc, primele declarații în scandalul cu Fulgy. Ce spune celebrul impresar despre acuzațiile care i se aduc

După ce în urmă cu câteva zile Fulgy l-a acuzat că ar fi violat-o pe Margherita de la Clejani, Dan Bursuc intervine în scandal și face primele declarații. Celebrul impresar al maneliștilor dă de pământ cu băiatul Clejanilor.

Întregul showbiz a sărit în aer după ce Fulgy a dezvăluit într-un live, pe Instagram, că Dan Bursuc ar fi violat-o pe sora lui. Totul s-ar fi întâmplat când Margherita ar fi avut 13-14 ani și, culmea, Ioniță și Viorica ar ști de această întâmplare.

Dan Bursuc intervine și, potrivit celor de la playtech.ro, ușor iritat de postura în care l-a pus băiatul Clejanilor, a avut o reacție extrem de simplă:

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”, a fost reacția lui Dan Bursuc pentru playtech.ro

Ce a spus Fulgy despre Dan Bursuc

„Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă.

Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani!

Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea”, a spus Fulgy pe Instagram.

