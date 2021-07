Ion Pârnică, cunoscut drept „tăticul” maneliștilor, “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, sare în apărarea lui Dan Bursuc, după ce Fulgy l-a acuzat că ar fi violat-o pe Margherita. “Drogat”, “copil din flori” și “panaramă” sunt doar câteva dintre “apelativele” cu care cel care a “rostogolit” milioane de euro la masă cu Gigi Becali și Victor Pițurcă l-a caracterizat pe fiul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani. CANCAN.RO vă prezintă declarații în exclusivitate.

În urmă cu două zile, Fulgy, fiul Clejanilor, a adus la adresa lui Dan Bursuc, cel mai cunoscut impresar de maneliști, acuzații grave, făcând referire la un presupus viol asupra surorii sale, Margherita. Dezvăluirile tulburătoare au fost făcute pe o rețea socială, iar totul s-ar fi petrecut în urmă cu mai mulți ani, când fata celebrilor lăutari era minoră.

„Cum poate să-și facă sora de râs în halul ăsta?”

Ion Pârnică, cunoscut inclusiv ca “tăticul” maneliştilor, după ce a lansat multe nume grele precum Jean de la Craiova sau Adi Minune, a ținut să intervină ca urmare a acuzațiilor lui Fulgy, punându-l la punct pe fiul Clejanilor. În opinia lui “Oneață”, Dan Bursuc, pe numele său real Daniel Paraschiv, nu ar fi fost capabil să comită o astfel de faptă, mai ales că, la rândul lui, este părinte.

“Regele barbutului” suține că locul lui Fulgy este la ospiciu, din moment ce a ajuns să-și distrugă propria familie.

“Este un copil drogat care nu ține cont de familia lui și de lumea din jur. E un copil de bani gata, care acum își reneagă familia și pe sora lui. E un l****** făcut din flori. E un tâmpit, căruia drogurile i-au mâncat creierul.

Ăsta trebuie neapărat internat într-un ospiciu. Vorbește numai aiureli și tâmpenii. Cum poate să-și facă sora de râs în halul ăsta? Dan Bursuc, dacă ar vrea, ar avea o mie de femei, nu s-ar uita la așa ceva. El vorbește foarte aiurea de părintele lui, de tatăl lui, dar apoi de alte persoane?

Trebuie internat până își revine. Până nu ies drogurile din corpul lui, nu are nicio șansă în societate”, a spus Ion Pârnică, luându-i, astfel, apărarea lui Dan Bursuc.

„Ce creier poți să ai dacă îți denigrezi familia?”

În continuare, “Regele Barbutului” susține că Fulgy, prin acuzațiile pe care le-a lansat, caută doar să fie vizibil, dar și să-i distrugă imaginea lui Dan Bursuc. Totodată, a ținut să precizeze că părinții tânărului aflat în prezent în arest la domiciliu sunt oameni care au muncit și care nu merită ce li se întâmplă în prezent.

“E o panaramă care și-a făcut de râs familia. Pe el nu-l interesează că, de fapt, el e un râs. Pe mine mă deranjează foarte tare vorbele pe care le spune acest copil, mai ales că a vorbit urât și de celebrul Dan Bursuc.

Ce copil e ăsta, atâta timp cât își face familia de râs? Părinții lui au pornit de jos, au muncit pe brânci, eu îi cunosc de când au îneput să cânte. Acum vine ăsta să arunce cu noroi în ei.

Eu l-aș ține într-o pivniță și nu i-aș mai da drumul afară. E un copil care vrea să-și facă un nume pe spatele familiei lui. Ce creier poți să ai dacă îți denigrezi familia? Acum văd că vrea să distrugă și familia lui Dan Bursuc, să-i strice și lui imaginea.

În primul rând, Dan Bursuc are copii, nu ar face niciodată ce spune idiotul ăla drogat”, a mai spus “Oneață” pentru CANCAN.RO.

“Acum a lovit în sora lui, visează milioane”

În opinia lui Ion Pârnică, Fulgy caută doar să câștige bani de urma surorii lui, care nu are nicio vină în tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

“De la droguri, visează milioane. Acum a lovit în sora lui, ia milioane pe sora lui. Creierul lui a fost mâncat de droguri. Eu pe sora lui o cunosc de când era mică.

E o fată liniștită, la locul ei, chiar dacă a pățit și ea problema aia cu mașina, cu condusul. Dar e o fată corectă și care își vede lungul nasului. Nu merită ce-i face fratele ei”, a mai spus “Regele barbutului”.

Ce a declarat Fulgy

În weekend-ul trecut, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un presupus viol care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole a susținut că sora lui, Margherita, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc.

“Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani!

Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a susținut Fulgy.