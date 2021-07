Pe rețelele de socializare, Fulgy a postat o serie de discuții pe care le-a avut cu tatăl lui, Ioniță de la Clejani. Reacția internauților nu a fost deloc una pozitivă, în urma deciziei pe care a luat-o tânărul, și anume postarea conversației pe internet.

Fulgy a postat pe rețelele de socializare o conversație pe care a avut-o cu tatăl lui. Vizibil supărat, fiul său i-a spus că nu dorește să mai aibă vreo tangență cu cel care l-a crescut. La câteva ore distanță, Ioniță de la Clejani i-a scris și el un mesaj.

”După ce se termină tot, să nu te mai bagi în seamă cu mine câte zile mai trăiești. O să auzi de mine și o să plângi toată viața ta”, este mesajul pe care Fulgy l-a trimis către tatăl său. Ioniță de la Clejani i-a transmis și el un mesaj, câteva ore mai târziu: ”Luni vine cineva care se ocupă de Adsense, o să te ajute să-ți recuperezi contul și celelalte date pe care tu le-ai introdus și nu ți le mai amintești. Fii cuminte și Doamne ajută! Va fi bine, sunt sigur, că vom fi din nou cea mai puternică familie. Acest episod va trece!”.

Fiul Clejanilor a fost criticat dur pe rețelele de socializare de mai multe persoane, după ce a făcut o serie de postări cu niște conversații. Unul dintre internauți i-a sugerat acestuia că să își ierte părinții.

”Fulgy, tu acum ești în faza de revoltă pentru traumele din copilărie. Se vede clar că ați suferit anumite traume. Ăsta e rezultatul pentru durerea produsă. Dar încearcă să depășești această etapă să îți ierți părinții dacă au greșit cu ceva așa cum și ei te-au iertat. Niciun părinte nu e perfect, fiecare mai greșește pe undeva. Nu lăsa pe nimeni să îți destrame familia! Tu ai suflet bun și de aceea ai asimilat această durere și multă nedreptate. Erau alte vremuri unde tiparul de creștere era altul pentru că nu era acces la dezvoltare personală/psihologie. Discută calm cu ei tot ce te doare pentru că ei sa poată să facă ceva pentru remediere. Procesul vindecării oricărei traume este: conștientizare-acceptare-vindecare/iertare. Vindecă durerea sufletească și iartă-i pe părinți pentru a-i scăpa de vinovăție. Împacă-te cu trecutul și prezentul va fi bun”, este un mesaj pe care Fulgy l-a primit pe rețelele de socializare la una dintre postări.

Recent, Fulgy a făcut dezvăluiri șocante. Sora lui, Marga, ar fi fost siluită de un bărbat celebru

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

sursă foto: Arhivă CANCAN, capturi instagram Fulgy