Dan Capatos, afirmații uluitoare despre Gina Pistol, Nicoleta Luciu și Cosmina Păsărin: ”Sunt produsele Playboy!”

Puțini sunt cei care știu că în urmă cu 18 ani, Dan Capatos a lucrat la Playboy, timp de 4 ani, și a asistat la multe pictoriale celebre. Prezentatorul TV a făcut acum dezvăluiri uluitoare despre Gina Pistol, Nicoleta Luciu și Cosmina Păsărin.

Dan Capatos a lucrat la revista Playboy și a ajuns, la un moment dat, să fie redactor șef. Iar, acum, și-a adus aminte de toate ședințele foto la care a lucrat. În cadrul podcastul-ui „Aproximativ discuții cu Gojira”, prezentatorul TV a mărturisit că Gina Pistol, Nicoleta Luciu și Cosmina Păsărin au cunoscut celebritatea datorită aparițiilor pe care le-au avut în celebra revistă cu iepurași. (NU RATA ȘI: UITE CUM SE COMPORTĂ DAN CAPATOS CÂND E ÎN PREAJMA SOȚIEI. MAI CUMINTE DE ATÂT NICI CĂ L-AI VĂZUT)

”Mi-au rămas multe pictoriale în cap. Toate la care am lucrat eu, toată perioada aia de 4 ani. Îmi amintesc pictorialele și nu-mi mai amintesc numele gagicilor. Cosmina Păsărin a avut cinci pictoriale. Unul cu Cosmina Păsărin și Nicoleta Luciu era inspirat dintr-o ediție franceză sau olandeză, habar n-am, fabulos, pe genul lesbi. Erau două vedete. Mai rar să faci pictorial cu două vedete.

Cosmina, Nicoleta Luciu și Gina Pistol sunt produsele Playboy 100%, așa cum era conceptul în America, The Girls Next Door, să iei o fată necunoscută și să o transformi în vedetă. Sper că nu le deranjează, doamne ferește! Ginuța nu cred că se supără, că e super asumată. Sunt la casa lor, dar na… Ele la modul cel mai real datorează notorietatea Playboy-ului. Că apoi au adăugat și au făcut lucruri cu cap, mult mai deștepte decât altele care s-au ratat. Eu le ziceam și asistentelor mele că eu le dau o cisternă de notorietate pentru care alții ar da bani grei, aveți grijă ce faceți cu ea”, a declarat Dan Capatos.

Dan Capatos a stârnit un val de controverse

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din România. Emisiunea ”Xtra Night Show” se difuzează pe postul Antena Stars, de luni până vineri, ceea ce înseamnă 5 zile pe săptămână în loc de 4.

De aproape trei decenii lucrează în presă, iar după ce a renunțat la jurnalismul de investigație, Dan Capatos a lucrat la Playboy. Decizia lui, însă, a stârnit un val de controverse în rândul cunoștințelor sale de la vremea respectivă. (CITEȘTE ȘI: CE ÎL FRĂMÂNTĂ PE DAN CAPATOS LA TREI ANI DE CÂND A TRECUT PE LÂNGĂ MOARTE. CELEBRUL MODERATOR ȘI-A „EXORCIZAT” FRICILE)

”Toată lumea mă întreba «Tu ești nebun, lași jurnalismul de investigații ca să pleci la gagici goale?» zic «Nu o să mai meargă cu treaba asta, o să vedeți». Alții au continuat să facă investigații. Am avut satisfacții pur profesionale, eram la Evenimentul Zilei, apoi am mers la Național. Când s-a împărțit norocul, eu am nimerit la Playboy, ca junior editor. Era o redacție încropită de scriitori. Era nevoie și de o mână de jurnalist”, a mai spus Dan Capatos.