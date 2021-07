Dan Negru, despre plecarea lui Florin Călinescu de la Pro TV: ”Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați. Merg unde sunt primiți.”

Anunțul plecării lui Florin Călinescu din echipa PRO TV a luat prin surprindere pe toată lumea: public, fani, oameni de presă. Dan Negru, unul dintre cei mai vechi prezentatori de show-uri de televiziune, a comentat decizia luată de actorul care a fost încă de la început în trustul Pro.

”E plin de știri despre plecarea lui Călinescu din Pro… O spun cu fair-play colegial că Pro sunt singurii care și-au păstrat, folosit si respectat brandurile de la inceputuri până azi, indiferent de acționariat sau echipe manageriale. Esca, Călinescu, Netty Sandu, Dedu, Andi au fost la inceputuri, sunt și azi…

Habar n-am dacă a fost potrivire sau strategie. Jimmy Fallon La NBC din ’98, Carlo Conti e la RAI din ’85, Stephan Raab e la ProSiben din ’97. La ăștia e strategie. La noi … In afara lor, am rămas singurul care e in același loc de peste 20 de ani și am să vă povestesc intr-o zi dacă a fost greu sau ușor. Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați. Merg unde sunt primiți. Și rămân acolo unde sunt iubiți…”, a spus Dan Negru pe contul său de Facebook.

Florin Călinescu, jurat la ”Românii au talent” din 2015

În octombrie 2015, PRO TV anunța noua ”achiziție” din cadrul show-ului “Românii au talent”. Florin Călinescu îi lua locul, la masa juriului, lui Constantin Cotimanis. ”Am dat concurs și, dintre mai mulți concurenți, m-am mirat și eu că am avut această ocazie. Talentul meu este să vorbesc oamenilor. Mi-a fost dor de oamenii cărora mă adresam. Ma întrebau pe stradă ce fac și când revin. Românii au mai mult talent decât alte popoare. Nu am putut să refuz invitația”, spunea atunci Florin Călinescu.

