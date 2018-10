Dan Negru, reacție furibundă după ce a aflat de moartea unui copil într-un spital privat

Dan Negru reacționează în scandalul copilului mort după o operație banală petrecută la un spital privat din Capitală.

„Un copil a murit intr-un un spital privat. Daca murea intr-unul de stat era jihad. Nu ma pricep la medicină dar am vazut prin ziare comunicatul ălora de la spitalul privat despre moartea copilului. Cum ca “s-au respectat toate procedurile” si că presa ar trebui sa se abțină de la “acuzații defaimatoare”. Asta mi-a amintit de episodul in care dr House -înainte de a-i explica unei mame că i-a murit copilul- s-a dus si a luat-o in brațe. Aștia de la spitalul ăla scump, inainte de a amenința presa si de a se acoperi cu hărtii ar fi trebuit sa-și ceră iertare ca un copil le-a murit in casă. Cu regretul ăsta trebuia sa inceapă orice comunicat…„, a scris Dan Negru, pe Facebook.

Băiețelul de nici 2 ani s-a stins, sâmbătă noapte, într un spital privat din Capitală. Venise pentru o operație de hernie inghinală, dar la câteva ore starea de sănătate s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator. Din păcate, nu a putut fi resuscitat, iar marți a avut loc autopsia.

Cauza decesului copilului de 1 an şi 10 luni a fost stabilită ca şoc hemoragic, în urma unei hemoragii interne.