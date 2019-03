Dan Nistor, cere scuze „câinilor” după eșecul de la Mediaș: „Cred că am făcut acest club de rușine!”

Căpitanul formației Dinamo București, Dan Nistor,a ținut la finalul partidei pierdute de echipa sa la Mediaș cu Gaz Metan să-și ceară scuze în numele său și al coechipierilor suporterilor pentru prestația de „cascadorii râsului” a echipei în înfrângerea cu 2-1 în fața trupei lui Edward Iordănescu.

„Ne-am bătut singuri. Am făcut cadou două goluri. La nivelul acesta nu ai voie așa ceva. Am comis niște greșeli grave și asta ne-a costat. Ricardo e tânăr, trebuie să învețe din greșeli. Nimeni nu-i ia capul lui Grigore, suntem o echipă și mergem mai departe. Asta e viața, trebuie să nu mai comitem asemenea greșeli. Trebuie să muncim mai mult, să lăsăm capul plecat. Deocamdată nu am demonstrat nimic. Cred că am făcut acest club de rușine. Trebuie să arătăm o altă față și, după această pauză, să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în acest meci”, a declarat Dan Nistor, căpitanul formației Dinamo București.

Cu toate că au început mai bine jocul și au reușit să deschidă scorul în urma unui corner în minutul 4 prin Papazoglou, echipa lui Mircea Rednic a fost depășiă clar la toate caapitolele de ardeleni care au reușit să obțină o victorie mult mai clară decât o araată scorul final, 2-1. Golurile medieșenilor în acest meci au fost marcate de Rondon (min.11) și Caiado (min. 58), cei doi punctând după doouă gafe semnate de Mandanda și Grigore.

Cu această victorie echipa lui Edward Iordănescu a urcat pe primul loc în play-out cu 22 de puncte în timp ce Dinamo a rămas pe locul 3 cu 19 puncte.