Dan Petrescu: „Minteuan a acceptat să fie secundul meu!”

Dan Petrescu este noul antrenor al formației CFR Cluj, echipă cu care a câștigat titlul în Liga I sezonul trecut.

„Bursucul” a dezăvluit că Alin Minteuan, tehnician cu care ardelenii au cinci victorii din tot atâtea posibile, va face parte din staff-ul său tehnic.

„Am vorbit cu el când am venit la Cluj. Am vorbit cu el şi l-am felicitat pentru ce a făcut el în aceste cinci meciuri, pentru că a făcut ceva incredibil, ca un antrenor interimar. El, indiferent dacă venea Dan Petrescu sau nu, nu cred că rămânea în continuare, pentru că clubul voia să se orienteze la un antrenor cu experienţă. E absolut normal acest lucru. Când am venit, l-am întrebat dacă doreşte să rămână în continuare cu mine, pentru că aş avea nevoie de aportul lui, mai ales că el a antrenat echipa în ultimul timp şi a avut rezultate excelente. El a fost de acord să fie secundul meu în continuare. Nu am vorbit dinainte. Pur şi simplu, decizia a fost luată acum trei zile”, a declarat Dan Petrescu, noul antrenor al formației CFR Cluj.

Cu „Bursucul” antrenor, CFR Cluj a cucerit titul de campioană în sezonul trecut. Imediat după această performanță, Petrescu nu a mai apucat să antreneze echipa în preliminariile Champions League, semnând cu gruparea chineză Guizhou Hengfeng. În locul său a venit Edward Iordănescu cafre avea însă să fie demis după doar trei partide.

După două runde din acest play-off, CFR Cluj se află pe primul loc cu 33 de puncte, cu patru mai mult ca Universitatea Criaova și cu cinci peste FCSB .