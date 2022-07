Dan Petrescu: „Orice rezultat este posibil cu Pyunik!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei retur cu Pyunik Erevan din primul tur preliminar al Champions League, că în returul de astăzi, orice rezultat este posibil să se înregistreze.

„Diferenţa între noi şi Piunik este că 8 zile ei s-au antrenat numai pentru meciul ăsta. În timp ce noi am fost plecaţi… şi de asta îmi e cel mai frică, de faptul că pentru jucătorii care nu au evoluat în Supercupă au trecut 8 zile timp în care nu ne-am antrenat deloc împreună. Adversarii au venit de două zile la Cluj cu charter-ul, stau la un hotel foarte bun din Cluj. Au luat 41 de camere single… Sunt foarte bine pregătiţi din toate punctele de vedere, iar eu sunt conştient de importanţa şi dificultatea acestui meci. Fotbalul e imprevizibil, totul e posibil mâine. Dacă echipa e bine organizată şi bate bine fazele fixe poate să bată pe oricine. E valabil asta la orice meci. Mâine dacă jucam cu o echipă foarte bună din Europa, oricare, tot aşa eram de temător, dar ştiam că am şi şanse să câştig indiferent cine vine la Cluj. Dar în acelaşi timp şi cu orice echipă poţi să pierzi, nu mai există echipe mari, mai ales în Champions League. Şi s-a văzut pentru că şi CFR a pierdut cu o echipă din Luxemburg, deci se poate întâmpla orice. Ei am înţeles că au şi o primă foarte mare mâine, aşa că e normal să fie valorile apropiate la un asemenea meci”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

Partida CFR Cluj – Pyunik Erevan, va avea loc miercuri, de la ora 21:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.Partida tur disputată săptămâna trecută la Erevan s-a terminat la egalitate, scor 0-0.