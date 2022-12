Dana Badea își plânge durerea! Fosta ispită de la „Insula iubirii”: „De ziua mea, am pierdut copilul din cauza lui”

Durere fără margini pentru Dana Badea (32 de ani)! Fosta ispită de la „Insula iubirii” a răbufnit și în lacrimi a mărturisit că iubitul ei a bătut-o până când și-a pierdut copilul. Bruneta susține că „Regele TikTok-ului” a agresat-o fizic, în repetate rânduri, așa cum ar fi făcut și cu Sibel, fosta lui iubită care era, de asemenea, însărcinată.

În urmă cu o lună, Dana Badea a anunțat că a trecut printr-un avort spontan, fără să știe că este însărcinată. Zilele acestea, bruneta a dezvăluit care a fost, de fapt, cauza pentru care a pierdut fătul. Se pare că Alin, logodnicul său, ar fi agresat-o fizic chiar de ziua sa naștere, acesta fiind motivul real pentru care nu va fi mamă peste câteva luni.

Nu doar Dana Badea ar fi fost în această situație, ci și Sibel, fosta parteneră a bărbatului. Motivul pentru care ambele femei ar fi ascuns comportamentul violent ar lui Alin este acela că, dată fiind „faima” lui pe Tik Tok, le-ar fi rugat să nu divulge „secretul” pentru a nu-și lua „hate”.

„Îmi zicea acasă să mint. «Minți, minți, că nu te-am bătut. Haide, de ce nu minți? Eu fac bani, îmi iau hate (ură, eng, n.r.) dacă zici că eu te-am bătut». Cum să mint cânt tu m-ai spart cu bătaia?! Am stat și ți-am îndurat de toate! La fel făceai și cu Sibel, o băteai, o băteai și gravidă!

Vai de capul ei, prin tot ce a trecut! Mi-a zis când ne-am certat, am vorbit cu Sibel la telefon și mi-a povestit tot femeia tot! De ziua mea am pierdut copilul că m-a bătut el! N-am pierdut copilul degeaba! D-aia a luat Dumnezeu copilul ăla, d-aia am pierdut copilul! Ca să nu mă lege nimic de Satana!”, a mărturisit fosta ispită pe rețelele de socializare.

Dana Badea, acuzații grave la adresa logodnicului: „Cum să mint, cât tu m-ai spart cu bătaia?”

Fosta ispită de la „Insula iubirii” dorește să se despartă de Alin, ca urmare a faptului că este constant agresată fizic. Dana Badea a ajuns chiar să cheme jandarmii pentru a putea să-l imobilizeze pe „Regele TikTok-ului”. A fost nevoie de 20 de oameni ai legii pentru a-l liniști.

Redăm un dialog dintre cei doi, apărut pe TikTok:

„Cum să mint, cât tu m-ai spart cu bătaia? De câte ori mă certam cu el, am ajuns să fac atacuri de panică, să mi se umfle gâtul și să nu mai pot să respir! Eu nu mai pot să trăiesc așa!”

„Nu chemi tu femei la mine în casă, că eu nu am chemat bărbați peste tine, înțelegi?

-Pleacă mă, Dana, de aici!

-Nu mai plec! Să vină poliția că nu mai plec! Eu am muncit în casa asta! De ce să cheme omul ăsta femei în casă peste munca mea?!”

