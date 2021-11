Jessie J este devastată de durere! Cântăreața a pierdut sarcina pe care nu o anunțase oficial: ”Sunt încă în stare de șoc”

Jessie J este devastată de durere! Cântăreața a pierdut sarcina pe care nu o anunțase oficial. La a treia ecografie, medicii au anunțat-o că inima bebelușului a încetat să bată.

Jessie J, în vârstă de 33 de ani, era însărcinată cu primul copil, dar nu făcuse anuntul în mod oficial. Cântăreața a trăit o poveste de dragoste cu Mac Pharma. Relația lor, însă, s-a încheiat după șapte luni. La scurt timp de la despărțire, vedeta a aflat că este însărcinată și a decis să păstreze copilul pentru că își dorea enorm să devină mămică.

Din păcate, însă, Jessie J nu a putut să ducă sarcina la bun sfârșit. La a treia ecografie, medicii au anunțat-o pe vedetă că inima bebelușului a încetat să bată. Artista a suferit un avort spontan. Anunțul devastator a fost făcut în urmă cu o zi, chiar înainte de a urca pe scenă pentru a susține un concert.

Jessie J, mesaj dureros pe Instagram

Jessie J a publicat un mesaj pentru fanii ei, în care a vorbit despre momentele dificile prin care trece. Cântăreața a postat, de asemenea, și o poză în care ținea un test de sarcină pozitiv.

”Ieri dimineață râdeam cu o prietenă care spunea «serios, dar cum voi trece peste concertul meu în LA mâine seară fără să spun întregului public că sunt însărcinată». Până ieri după-amiază îmi era teamă să susțin concertul fără să stric ceva. După ce am făcut a treia ecografie, medicii mi-au spus că inima bebelușului s-a oprit. În această dimineață simt că nu am control asupra emoțiilor. Poate o să regret că postez asta sau poate nu. De fapt, nici nu știu.

Ceea ce știu este că vreau să cânt diseară. Nu pentru a evita durerea sau procesul, dar pentru că știu că să cânt mă ajută. Am avut două concerte în 2 ani, iar sufletul meu are nevoie de asta. Știu că unii oameni ar spune să anulez totul, dar acest moment mă ajută. Am început să cânt când eram tânără pentru bucuria sufletului meu și este ca o terapie. Vreau să fiu sinceră și să nu ascund ceea ce simt. (…) Mă cunosc și știu că aș fi vorbit pe scenă despre asta.

Deci, în loc de un discurs emoționant în lacrimi încercând să-mi explic starea, acest lucru mă face să mă simt mai în siguranță. Am decis să am un copil singură. Pentru că știu că este tot ce îmi doresc și viața este scurtă. Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine și o experiență pe care nu o voi uita niciodată și știu că o voi avea din nou. Sunt încă în stare de șoc, tristețea este copleșitoare. Dar știu că sunt puternică și știu că voi fi ok”, este mesajul postat de Jessie J pe Instagram.