Dana Criminala, soția lui Leo de la Strehaia, a făcut anunțul! Ce se întâmplă în aceste momente cu el, după ce a suferit un AVC în închisoare

Leo de la Strehaia a fost operat de urgență, după ce, seara trecută, afaceristul a suferit un accident vascular cerebral în închisoare! Soția acestuia, Dana, a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate! Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Cunoscutul afacerist, Leo de la Strehaia, a fost operat de urgență! Familia acestuia a anunțat seara trecută că afaceristul a suferit un AVC (accident vascular cerebral), în spatele gratiilor, acolo unde își ispășește pedeapsa definitivă pentru evaziune fiscală. Leo a fost transportat de urgență la un spital din Capitală și a fost operat. Din fericire, operația a fost de succes, iar acum, acesta se simte bine, conform ultimelor declarații făcute de soția acestuia, Dana.

Dana, primele declarații despre starea de sănătate a lui Leo de la Strehaia

Dana Criminala, soția lui Leo de la Strehaia, a făcut primele declarații despre starea de sănătate a afaceristului, în cadrul unui vlog. Aceasta susține că operația a reușit și Leo se simte mult mai bine acum, și le mulțumește tuturor celor care s-au rugat pentru ca Leo să se facă bine.

„Sunt niște zile așa mai grele, o perioadă mai dificilă și așa cum v-am spus, eu știu ce am de făcut și nimeni și nimic nu-mi va sta în cale. Este o veste foarte bună, așa cum am mai spus, Dumnezeu există! Și da, Leo este bine! Mulțumesc lui Dumnezeu, știam acest lucru, l-am simțit, m-am rugat foarte mult pentru acest lucru, mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru sănătatea lui, știu că-l iubiți cu toții, este un suflet foarte bun și milos Leo, are el așa o calitate mai specială de a da din gură și de a vorbi lucruri aiurea, mai ales atunci când este supărat, dar poate acesta este farmecul lui.

Știți și dumneavoastră că și despre mine a spus tot felul de4 bazaconii, dar eu care îl cunosc cel mai bine și îi știu această calitate a lui”, a spus Dana, în cadrul vidoclipului de pe YouTube.

Soția acestuia este extrem de fericită că Leo este mult mai bine acum și chiar dacă i-a fost greu să știe că Leo se zbate între viață și moarte, departe de ea, ceea ce contează acum pentru ea și pentru familia ei este că operația a reușit. Mai mult decât atât, Dana spune că a avut nădejde în Dumnezeu și va avea și în continuare pentru ca recuperarea lui Leo să fie ușoară.

„Leo a fost operat și este bine. A decurs foarte bine operația și este bine. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile sunt așa cum sunt. Va fi recuperarea mai grea probabil, dar nu mai contează acest aspect, important este că operația a decurs cu bine și Leo este bine. Primul hop, și cel mai greu, a trecut, restul sunt detalii, știți cum se spune. Mi-a fost foarte teamă pentru acest lucru, dar tot timpul m-am concentrat să gândesc pozitiv, să atrag energia pozitivă, m-am rugat la Dumnezeu și am știut că nu o să ne lase”, a mai completat aceasta.

