Dana Marijuana rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care a anulat nunta cu Valentin: „Țipă, sparge și…”

Dana Marijuana a ajuns la capătul puterilor! După ce își făcuse planuri și speranțe în relația cu Valentin, alături de care se pregătea să ajungă în mai puțin de două luni în fața altarului, vedeta a anulat tot! Solista este foc și pară pe partenerul ei care nu reușește deloc să lase băutura! De aici încep certurile și scandalurile dintre ei, scandaluri la care sunt de față, din păcate, și fetele Danei Marijuana. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista a spus adevărul despre relația ei toxică!

Dana Coteanu, cunoscută în showbiz ca Dana Marijuana, a anulat nunta cu iubitul ei, Valentin! Și nu, nu este vorba despre faptul că bărbatul nu este încă un bărbat divorțat cu acte în regulă, ci problema este mult mai gravă. Valentin îi face zile negre rapperiței din cauza viciilor pe care le are. Din spusele Danei, bărbatul care lucrează în cadrul M.A.p.N., are probleme cu alcoolul, iar certurile și scandalurile sunt la ordinea zilei în familia lor.

Dana Marijuana este foc și pară pe iubitul ei: „Țipă, sparge lucruri prin casă și face scandal zilnic!”

„Am anulat nunta! Nu îi mai acceptă stările nimeni, nici prietenii, nici familia, nici eu sau copiii lui sau ai mei. Iese la băut cu prietenii, bea și apoi ajunge acasă și face scandal. Țipă, sparge lucruri prin casă, spune numai tâmpenii. În fiecare zi face scandal și nu mai suport!” , a spus Dana Marijuana pentru CANCAN.RO.

Dana Coteanu a încercat multă vreme să-i ascundă problemele cu alcoolul pe care le are bărbatul. Dat fiind faptul că Valentin lucrează în Ministerul Apărării Naționale a considerat că este de datoria ei să-l protejeze. Dar fiindcă problemele lui cu alcoolul s-au accentuat în ultima perioadă, vedeta nu mai are de gând să-l menajeze cu nimic pe bărbat. Ba chiar a anulat nunta și i-a dat ultimatum în privința relației lor.

„Am tot sperat că se remediază, dar eu nu pot să merg mai departe în stilul acesta. Am niște stări proaste că după ce iei niște decizii atât de grele și importante, nu este chiar ok. Eu sper să se remedieze lucrurile, dar nu știu dacă va reuși să renunțe la vicii. Eu spun că are șanse să se remedieze situația, sper. Dacă urmează un tratament și merge la psiholog, poate reușește să scape de acest viciu. Are psihologi și oameni care îl pot ajuta acolo unde lucrează el, dar nu merge. Mi-a spus că vrea să încerce câteva ședințe cu un terapeut, dar să vedem faptele. Dacă nu își revine în câteva săptămâni, plec de tot din viața lui.De altele, nuntă și cununii, nu se mai pune problema„, mai dezvăluie, dezamăgită, Dana Marijuana.

Scandalul dintre cei doi a ajuns la cote maxime: „Este teroare! Ne luăm de păr și ne bălăcărim!”

Dana Marijuana este la pământ după ce toate planurile sale legate de nuntă s-au dus pe apa sâmbetei. Vedeta nu vrea încă să ia o decizie radicală și să pună punct definitiv relației cu Valentin, bărbatul pe care îl iubește de doi ani. Însă, nunta nu va mai avea loc, iar vedeta suferă enorm.

„Vreau să stea singur, să facă un calcul și să se gândească bine dacă lasă alcoolul. Dacă nu, să se ducă și să ne lase! Eu m-am căsătorit o dată, de două ori, dar nu țin neapărat să mă mărit dacă asta înseamnă o căsnicie. Aveam planuri împreună, mă visam mireasă în albastru, pe el îl vedeam într-un costum militar, dar s-a dus totul pe Apa Sâmbetei. Cu cine mă prezint la altar?! În față este bine, în spatele cortinei este teroare.

În public ne prefacem că totul este bine și în realitate ne luăm de păr și ne bălăcărim! El își descarcă nervii pe mine și pe copii, iar eu stau și sufăr. Stau, fac rugăciuni, mă curăț, nu merge așa!”, susține artista pentru CANCAN.RO.

Dana Marijuana ia un tratament pentru a face față situației: „Nu mi-ar fi frică dacă m-ar lovi!”

„Eu dacă nu îmi iau tratamentul mă umplu de nervi și iese și din mine cea mai urâtă parte. Dar îmi iau tratamentul, îmi văd de mine și de copii, nu am ce face.Nu mi-ar fi frică dacă m-ar lovi, dar sper să nu se ajungă acolo”, a dezvăluit cântăreața.

Mai mult, Dana Coteanu a ținut să menționeze că a decis să iasă și să facă totul public despre problemele cu alcoolul ale iubitului fiindcă a considerat că aceasta este ultima soluție prin care să-l determine pe acesta să renunțe la viciu. Și familia bărbatului speră ca acesta să își revină.

„Eu, prin faptul că ies să spun ce se întâmplă în realitate, nu vreau să-i fac rău. Vreau să înțeleagă cât de gravă este situația. El nu vede lucrurile așa. El se vede singur împotriva tuturor. Noi, apropiații și familia, suportăm cât suportăm și după îl lăsăm.Familia lui este extraordinară și sunt speranțe că va ieși din asta. Dacă nu, o să ne vedem de ale noastre, dar el ce va face în stilul ăsta?! O să rămână singur și nu va fi o fericire pentru el să rămână al nimănui” , a concluzionat Dana pentru CANCAN.RO.

