Iubi îi face zile negre Danei Marijuana înainte de nuntă! Nu poate dovedi că e divorțat!

Dana Coteanu, cunoscută în showbiz ca Dana Marijuana, a depășit perioadele dificile din viața ei, iar acum se pregătește intens de nuntă! După ce în urmă cu doi ani bărbatul cu care era într-o relație de mai mulți ani a murit pe loc lovindu-se la cap, Dana a suferit enorm. Fosta fată de cartier a avut depresie, iar cel care a ajutat-o să treacă peste perioada sumbră din viața sa este actualul partener, Valentin. Bărbatul lucrează la M.Ap.N. și a avut mereu grijă de vedetă, mai ales după moartea fostului ei partener. Bărbatul i-a promis că nu o va lăsa niciodată..Și se pare că s-a ținut de cuvânt. Acum cei doi numără săptămânile până când se vor căsători, iar artista a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a dezvăluit totul despre marele eveniment, dar și ce i-a împiedicat să facă nunta până acum.

Dana Marijuana a lăsat deoparte problemele pe care le-a avut în ultima perioadă și se concentrează intens pe nunta sa cu iubitul ei, Valentin. Vedeta a fost cerută în căsătorie de bărbat de mai bine de un an, însă până acum nu au reușit să facă marele pas. Acum, Dana Cotea susține că are totul pregătit..de la biserică, la rochie și invitați. Și locația s-a schimbat, căci nunta nu va mai avea loc la malul mării, ci în București.

Dana Marijuana: „Actele țin o căsnicie”

„Noi suntem în București că ne pregătim de nuntă. Trebuie să ajung la mare că o să mai am și acolo de făcut pregătiri, de luat câteva lucruri. Abia aștept să ne căsătorim, să facem cununia civilă. Cununia civilă o vom face în Sectroul 6. Nu vrem să o facem la malul mării, am stabilit să facem în București și cununia civilă și cea religioasă”, a spus rapperița.

(CITEȘTE ȘI: DANA MARIJUANA SCOATE CUVINTE CU „GREUTATE” ÎN RĂZBOIUL PE CARE ÎL ARE CU SIȘU ȘI PUYA. „DEMONI EGOIȘTI”)

Dana Coteanu și Valentin au stabilit deja unde vor face nunta, iar vedeta vrea să ia numele iubitului ei după căsătorie. „Vom face și cununie religioasă pentru că reprezintă legătura cu Dumnezeu. Ne dorim tare mult să fim uniți în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă o vom face la Biserica Krezulescu, de lângă Sala Palatului. Mie mi-a plăcut mult biserica aceasta și îmi plăceau culorile care predominau în biserică. Vreau să fiu legată cu el în fața lui Dumnezeu pentru că așa este cel mai bine și corect. Toate actele contează, mie mi se pare că actele țin de multe ori căsnicia. La mine este a doua căsătorie și la el la fel, așa că suntem atenți la acest aspect” , a menționat Dana Cotea pentru CANCAN.RO.

Ea vrea să se mărite, dar iubitul nu și-a luat actele de divorț!

Nu este pentru prima dată când Dana Marijuana a vrut să se căsătorească cu Valentin. Cei doi au mai planificat asta și anul trecut, dar, din păcate, dorința lor nu s-a îndeplinit. Bărbatul este divorțat de fosta soție, însă nu a reușit să scoată actele de divorț de la judecătorie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine spune Dana Coteanu care în mai puțin de două luni se vrea mireasă.

„El trebuie să își ia actele de divorț de la Judecătorie. Nu și l-a scos că nu a avut nevoie până acum. Dar cum noi vrem să ne căsătorim, trebuie să își ia actele de divorț. Eu am actele de divorț deja.Imediat după ce Valentin își ia actele de divorț de la Judecătorie gata, depunem actele pentru cununia civilă” , mai spune aceasta.

(CITEȘTE ȘI: PUYA ȘI SIȘU SE REVOLTĂ DUPĂ ACUZELE DANEI MARIJUANA. DEZVĂLUIRI ÎN PREMIERĂ: „EA NU ȘTIA SĂ SCRIE”)

Dana Marijuana, o mireasă atipică! Vrea rochiile și verighetele verzi: „Verdele mă reprezintă!”

Întrebată de cum reușește să se descurce cu pregătirile și dacă are parte de ajutor, Dana a susținut că se ocupă singură de toate. Iubitul ei care lucrează la M.A.p.N. este foarte ocupat în ultima perioadă, așa că alege doar ea să se ocupe de tot. Îi cere sfatul lui Valentin, însă bărbatul o încurajează să facă ceea ce îi place.

„Nu am parte de ajutor cu nunta, dar pregătirile le fac eu. Nu vom avea mulți invitați, doar persoanele apropiate.Am ales și verighetele ca idee, nu am cumpărat deja modelul. Eu am niște smaralde originale și vreau să le fac cu smaralde naturale și aur. Vreau să fie ceva deosebit pentru că mie îmi place smaraldul”, a susținut Dana pentru CANCAN.RO.

Rochia de mireasă o are deja pregătită și este …verde, desigur. Și la cununie tot o rochie verde va purta, iar viitorul soț va alege un element din ținută tot în această nuanță. Cum ne predică și în biserică: Și la greu, dar și la bine, mereu împreună!

„O să mă îmbrac în verde și la cununie și la nunta prorpiu-zisă. Rochiile vor fi verzi și îmi vor pune culoarea ochilor în evidență. Și lui îi place mult cum îmi stă în verde și mă reprezintă. Plus că îmi scoate culoarea ochilor în evidență pentru că am ochii verzi”, mai spune Dana Coteanu.

Ce spune Dana după speculațiile că bărbatul nu locuiește cu ea

„Noi suntem bine, suntem aproape unul de celălalt, locuim împreună. Stăm la mare o parte din timp, o parte în București. A fost o perioadă când nu am stat atât de apropiați, dar acum lucrurile s-au schimbat. Acum stăm împreună majoritatea timpului pentru că vin și eu mai des în București. Fetițele sunt entuziasmate de nuntă. Vrem să fim fericiți, o familie unită și să fim bine. Eu și fetele ținem mult la el, iar eu dacă mă căsătoresc, nu mă căsătoresc doar pentru mine”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.