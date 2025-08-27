Acasă » Știri » Dana Roba a dezvăluit dacă mai ține sau nu legătura cu fostul soț: ”Și-a luat o pepdeapsă…”

Dana Roba a dezvăluit dacă mai ține sau nu legătura cu fostul soț: ”Și-a luat o pepdeapsă…”

De: Redacția CANCAN 27/08/2025 | 12:09
Dana Roba a dezvăluit dacă mai ține sau nu legătura cu fostul soț: ”Și-a luat o pepdeapsă...”
Dana Roba, detalii despre viața sa / FOTO: Facebook
Dana Roba vorbește deschis despre experiența terifiantă prin care a trecut acum doi ani, când fostul său soț a atacat-o cu un ciocan, trimițând-o direct la spital. În prezent, bărbatul este la închisoare, unde își ispășește pedeapsa primită. Fanii acesteia au fost curioși dacă mai păstrează legătura cu tatăl fiicelor sale.

Dana Roba trăiește alături de cele două fiice ale sale, Chantal și Celine, în apartamentul pe care l-a cumpărat din propriile economii, locuință în care a avut loc și agresiunea care aproape i-a curmat viața. În urmă cu doi ani, fosta ei soț a atacat-o cu un ciocan și a lovit-o cu multă cruzime, fapt pentru care se află acum în închisoare.

„Stau în apartamentul unde mi-a dat bărbatul meu cu ciocanul în cap. Bineînțeles că stau aici, este apartamentul meu și al copiilor mei, eu am muncit pentru el. El nu făcea nimic, nenorocitul! Omoară mama copiilor!”, a declarat Dana Roba.

Dana Roba păstrează legătura cu fostul soț?

În ciuda traumei suferite, Dana Roba a ales să-și continue viața alături de fiicele sale, transformând apartamentul într-un cămin sigur și protector. Deși trecutul ei include momente teribile, ea nu se lasă definită de frică sau durere, ci își păstrează demnitatea și grijă pentru cei dragi, reușind să țină capul sus.

Makeup artista a subliniat că bărbatul nu a contribuit în niciun fel la achiziția apartamentului și că nu mai păstrează nicio legătură cu el, considerând că pedeapsa primită a fost mult prea blândă pentru fapta comisă.

„Nu mai am contact cu el, e la pușcărie, acolo să stea! Și a luat prea mică pedeapsă, nenorocitul”, a adăugat ea, referindu-se la sentința primită de fostul soț.

