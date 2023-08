Dana Roba, noi dezvăluiri despre tragedia care i-a marcat viaţa! Care au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la Daniel Balaciu

Tragicul eveniment prin care Dana Roba a trecut în urmă cu doar câteva luni a îngrozit o ţară întreagă. Bărbatul alături de care spera să trăiască liniştită până la adânci bătrâneţi a bătut-o cu bestialitate fără să aibă milă. A lăsat-o într-o baltă de sânge, apoi a dispărut cu toţi banii pe care bruneta îi strânsese. În cadrul unui interviu recent, make-up artista a rememorat dimineaţa în care a fost la un pas de moarte. Detalii noi au ieşit la iveală. Iată ce a povestit.

În urmă cu aproximativ două luni, Dana Roba a fost lovită de tatăl fetiţelor sale cu un ciocan în cap şi peste mâini. Într-un moment de gelozie, Daniel Balaciu a vrut să îşi omoare soţia. Deşi încă se recuperează, în prezent bruneta este mult mai bine fizic, însă psihic nu îşi poate reveni din şocul pe care l-a trăit.

Vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, difuzată pe canalul „TheXclusive”, acolo unde a rememorat calvarul prin care a trecut.

Make-up artista a povestit cu ochii în lacrimi care au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la Daniel Balaciu. Bărbatul şi-a dorit să o lase fără suflare, iar preţ de câteva ore şi-a lăsat partenera într-o baltă de sânge şi a aşteptat ca aceasta să moară.

„Mi-am dat seama cu cine stau în casă. Efectiv, s-a transformat în demon. A început să mă înjure foarte dur, ‘proastă’, în toate felurile. Nici nu pot să reproduc înjurăturile, că sunt prea dure. Când mi-a dat primul ciocan în cap, aici am o crăpătură foarte mare, m-am întors și am apucat să văd geamul și am văzut că se îmbina ziua cu noaptea.’

Vreau să mori, să te văd întinsă, moartă pe masa. Mori! Tu nu mori, mă, odată? Dar mori, mă! Vreau să te văd moartă, întinsă pe masă’”, a povestit bruneta în cadrul interviului.

Dana Roba: „Fetele mele erau în camera lor, m-au auzit, plângeau”

Iniţial se ştia că Daniel Balaciu le-a dus pe cele două fetiţe la părinţii săi înainte de atac, însă acum Dana Roba măreturiseşte că fiicele sale se aflau în casă în momentul în care soţul său a bătut-o. Micuţele au auzit strigătele mamei lor.

În momentul în care şi-a adus aminte de acest lucru, Dana Roba nu s-a mai putut abţine şi a izbucnit în lacrimi.

În continuare, make-up artista a povestit că soţul ei a încercat să ascundă toate probele, a luat ciocanul cu care o lovise şi cearşaful plin de sânge pe care le-a aruncat într-un tomberon din spatele blocului.

„Fetele mele erau în camera lor, m-au auzit, plângeau(…) Au zis: ‘Mami, te-am auzit cum plângeai foarte tare'(…) Mă doare foarte tare că m-au văzut copiii acolo.(…)

Atunci, a plecat cu copiii la sat, mi-a luat toți banii. A luat ciocanul și cearceaful de sub mine, a învelit ciocanul și l-a aruncat în spatele blocului, într-un tomberon. ‘Nu moare. Aștept să moară, e vie de patru ore, nu moare’. Auzeam că spune că ‘nu moare”, a mai spus make-up artista în cadrul emisiunii menționate anterior.