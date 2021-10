Dana Rogoz, decizie radicală. “Eu am pus punct!” Soția lui Radu Dragomir a făcut anunțul

Dana Rogoz nu-și mai dorește al treilea copil. Are deja doi micuți împreună cu regizorul Radu Dragomir și nu ia în calcul să-și mărească familia. Actrița a făcut anunțul în cadrul unei emisiuni unde a fost invitată.

Dana Rogoz și Radu Dragomir au împreună doi copii, un băiețel și o fetiță. Pe viitor, Vlad și Lia vor rămâne singurii urmași ai cuplului. Asta pentru că actrița nu mai ia în calcul să rămână, din nou, gravidă.

“L-am lăsat pe Radu de gardă, ca să zic așa. Primesc foarte multă energie de la copii, deci nu pot să mă plâng de asta. Deci la noi e discuția așa… eu sunt mamă de doi, el e tată de trei. Eu sunt mamă de doi și punct. Eu am pus punct. Oricum cei doi copii au venit la noi planificați. Nu am lăsat așa lucrurile să se întâmple, sigur, un copil e o bucurie și așa, dar acum nu aș planifica al treilea copil și nu înțeleg. Când aveam doar primul copil mă întrebau de al doilea. Acum nu îmi vine să cred că există și întrebarea al treilea”, a declarat Dana Rogoz, potrivit Kanal D.

(CITEȘTE ȘI: DANA ROGOZ, MĂRTURII DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU. CARE AU FOST ULTIMELE CUVINTE PE CARE I LE-A SPUS: „MI-A ZIS CĂ OAMENII NU DISPAR DACĂ…”)

De precizat că Radu Dragomir mai are un băiat, dar nu cu Dana Rogoz, ci dintr-o altă relație.

Dana Rogoz: “Eram îngrozitor de speriată”

Totodată, Dana Rogoz a dezvăluit că îl implică cât poate de mult pe Vad în creșterea fetiței, în condițiile în care puștiul nu a fost deloc încântat, în primă fază, că va avea o soră.

“Vlad nu a fost foarte fericit. Ideea e că el nu era un copil care să își dorească un frate sau o soră, la modul că mi-a zis ce nevoie avem. După care a acceptat, că e mai bine decât credeam, prima dată a primit-o foarte bine, apoi n-a mai primit-o la fel de bine, apoi în pandemie, când am petrecut și foarte mult timp împreună, chiar înainte să nasc, m-a acceptat, apoi mi-a adus chiar o carte pentru copii să-i citesc despre naștere. Eram îngrozitor de speriată de felul în care o va primi, mai ales că primele trei zile în spital am fost doar noi două. A fost prima pauză după două luni de stat împreună continuu. Și el, și Radu m-au văzut atunci la geam. (…) De la prima întâlnire s-au apropiat și mai mult. El e foarte atent cu ea, vrea să o distreze, să îi fie bine, are grijă să nu cadă. (…) Au o relație foarte frumoasă și cred că cele mai puternice momente sunt cele atunci când îi vezi pe ei bine”, a mai spus actrița.

(VEZI ȘI: DANA ROGOZ, CERTATĂ DE INTERNAUŢI DUPĂ CE A POSTAT O FOTOGRAFIE: ”FOLOSEȘTI PROSTIA AIA DIN POZĂ?!”)

Dana Rogoz și Radu Dragomir au împreună un băiat, pe nume Vlad, în vârstă de 7 ani și jumătate, și o fetiță în vârstă de un an și patru luni, botezată Lia.