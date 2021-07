Dana Rogoz, mărturii despre moartea tatălui său. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus: „Mi-a zis că oamenii nu dispar dacă...”

Dana Rogoz a vorbit, de curând, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, despre unul dintre cele mai sensibile momente din viața sa, din punct de vedere emoțional.

În urmă cu șapte ani, tatăl acriței avea să moară la scurt timp după ce medicii i-au pus un diagnostic cu șanse de supraviețuire zero. Vedeta și-a amintit care au fost ultimele cuvinte pe care bărbatul i le-a spus înainte să plece într-o „altă lume”.

„A avut acest timp să ne vorbească înainte de a muri. S-a întâmplat când aveam 29 de ani. (…) Mi-a zis că oamenii nu dispar de tot dacă continui să vorbești despre ei. El a avut leucemie într-o formă acută, foarte, foarte acută, s-a întâmplat fulger, la o săptămână de la diagnostic, a fost ca un accident de mașină”, i-a mărturisit Dana Rogoz lui Cătălin Măruță.

Tatăl Danei Rogoz, colonel în rezervă, a încetat din viaţă la vârsta de 60 de ani, într-o secție a Spitalului Fundeni.

Scrisoare către cel care i-a dat viață

În urmă cu trei ani, Dana Rogoz îi scria, pe 18 noiembrie, o scrisoare tatălui ei, care ar fi trebuit să împlinească în acea zi 65 de ani.

„Dragă tată, m-am gândit mult în ultimele zile la cadoul tău. Ce ți-ai putea dori la 65 de ani?! E o cifra care arată bine pe tort, trebuie să recunoști. Să îți fi luat ceva de îmbrăcat, ar fi însemnat să aleg iarăși fie un pulover prea mare, fie unul prea mic. Să îți fac ceva cu mâna mea, un colaj cu poze eventual, un filmuleț, aș fi putut, dar o lăsăm pentru 70, până când se mai adună material. Să te prefaci atunci surprins. Așadar, m-am gândit că cel mai mult te-ai bucură de …o excursie la pescuit în cel mai votat loc din lume de către pescari: Râul Umba din Peninsula Kola.

Cică trage somonul ăla că nebunul! Iar dacă ai noroc prinzi și aurora boreală, ceea ce mi-aș dori să văd și eu într-o zi. Te-aș însoți, dar mi-e frică de urși. Și știi că sunt și friguroasă. Și hai să zicem că aș fi trecut peste toate astea că să îți fac pe plac, dacă aș fi văzut măcar o fotografie cu vreo femeie pe toate site-urile în rusă pe care am intrat când am căutat detalii despre pescuitul în acea zona. Numai pescari de-o seama cu ține, pozând mândri cu peștele în brațe. Îmbracati foarte gros.

„Mergi tu și fă poză…”

Așa că mergi doar tu și fă poză cu al mai mare somon, pentru colajul de la 70, apoi aruncă-l înapoi în apă, gândindu-te la mine că la fiica cea enervantă, care în loc să te lase să faci un grătar din bunătatea aia de peste, ți-a luat cadou un pachet turistic de pescuit sportiv. Ha! (..)

Am putea stă în living să vorbim mai multe. Că nu am apucat. Știi și tu că nu am făcut nicio călătorie împreună după divorț, iar pe cele dinainte de 8 ani mi le aduc foarte vag aminte. În timp ce gătești ori, și mai bine, la un pahar de vin, pentru că nu am băut niciodată alcool cu ține, că oamenii mari, ne punem întrebări și răspundem cât putem de sincer. Vrei?”, a scris Dana Rogoz pe blog, dezvăluind că i-a fost greu să compună aceste rânduri.

