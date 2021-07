Dana Rogoz, certată de internauţi după ce a postat o fotografie: ”Folosești prostia aia din poză?!”

Dana Rogoz, una dintre cele mai îndrăgite actrițe și bloggerițe din România, postează mereu fotografii cu familia sa pe conturile de socializare.

Recent, ”Abramburica” a fost certată după ce a publicat o poză în care apare alături de cei doi copilași și de soțul său. Motivul pentru care a fost mustrată Dana? Sistemul de purtare folosit pentru micuța Lia, în ciuda faptului că Dana povestise despre momentul în care au ajuns la Acropole, iar la intrare i-a fost pus la dispoziție, gratuit, acel dispozitiv pentru fetiță.

View this post on Instagram A post shared by Dana Rogoz (@danarogoz)

Unii urmăritori n-au fost atenți la descrierea vedetei, care însoțește poza, și s-au grăbit să o critice: „nu îți recomand un astfel de sistem, nu este ergonomic”, „nu cred că ai un sistem Manduca și folosești prostia aia din poză”, „Super tare, dar te rog informează-te despre sistemele ergonomice de purtare”.

Dana Rogoz: ”Altceva mai vrei să știi?”

Reacția Danei nu s-a lăsat prea mult așteptată: „Nu cred că mă urmărești și nu cred că ai citit descrierea fotografiei până la capăt. Ăsta a fost un sistem pe care ni l-au pus la dispoziție la Acropole, unde nu ai voie cu căruciorul. Nu înțeleg ce nu înțelegi. Am Manduca XT – cu care o poarta Radu si un Artipoppe cu care o port eu. Mie mi se pare mai usor sa imi pun singura Artipoppe-ul ca idee, fata de Manduca. In schimb, ea nu a fost niciodata vreo mare fana a purtatului, preferand carcuciorul. De aceea in aceasta scurta vacanta nu am luat cu noi niciun sistem. Altceva mai vrei sa stii?”

Și Cabral a glumit la postarea actriței: „Dana, sunt dezamăgit de tine. Pălăria soțului tău este complet neergonomică. Efectiv nu înțeleg cum puteți fi așa nebuni să promovați o pălărie cu șnur, când TOATĂ lumea știe că șnurul nu e ergonomic!”