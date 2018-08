Dana Rogoz a avut parte de un episod groaznic, atunci când a văzut un comentariu pe pagina ei de Instagram de la o doamnă, care se lăuda cu faptul a lovit-o și scuipat-o, pe vremea când era copil. Efectiv blocată de rândurile pe care le-a citit, Dana s-a decis să scrie un articol pe blogul ei personal, în care îi răspunde acelei persoane, care i-a lăsat un gust amar.

“Tocmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respiratia. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil in momentul respectiv.

Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de multi alti copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată cand eram victima a bullying-ului. Si alti colegi de scoala erau agresati, doar că din alte motive. La mine, “problema” era ca sunt “vedeta”. Atât. Era suficient pentru unii. Uneori ma recunoșteau pe strada, alteori în autobuz, și “admirația” lor se manifesta in felul descris mai sus. Ma scuipau chiar inainte de a se inchide usile de la troleul aglomerat si ramaneam sa ma sterg pe scari, neputincioasă. Aveam vreo 9 – 10 ani. Pe la 12 trebuia sa suport deja mâinile băieților care voiau cu orice preț să ridice fusta Abramburicai pe strada. Dar le treceam pe toate la “riscurile meseriei” și mergeam mai departe.

Doar că azi, în urma acestui mesaj, as vrea sa ma întorc la Dana-copil lovită și scuipata de aceste fete și să îi spun ca nu e vina ei, ca nu a gresit cu nimic. Dana-adult vrea sa ii șteargă scuipatul, sa o strângă în brațe pe Dana-copil și să o felicite pentru instinctul bun pe care l-a avut încercând să evite astfel de oameni. Si as lasa-o sa imi plângă in brate.

Si tot Dana-adult vrea sa ii răspundă femeii care se lauda acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastra, doamna. Rusine ca anii au trecut și ca ati ramas la fel. Imi pare rau pentru proasta educație pe care ati primit-o cand erați copil, dar nu pot sa va scuz pentru adultul care ati devenit. Pare ca sunteti la rândul dumneavoastra mama. Cum ati reactiona cand copilul ar veni acasa batut si scuipat de altcineva? Imi imaginez, cu tristețe, ca încurajați genul acesta de comportament. Imi imaginez ca ati fi fericita stiind ca v-a mostenit si ca tradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum.

Sunteti mândră de ce mi-ati facut impreuna cu prietena dvs încât aveti curajul sa va laudati pe contul meu? Sa va fie rusine. Nu ati inteles nimic din viata asta”, a scris Dana Rogoz pe blogul său personal.