Dani Coman cere sprijin financiar pentru sibieni: „Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanţă...!”

Dani Coman, preşedintele FC Hermannstadt, a declarat la finaul partidei cu FC Botoșani de la Mediaș, scor 1-1, că gruparea pe care o conduce traversează o gravă criză financiară deoarece autorităţile locale şi companiile din oraş nu oferă sprijin, el precizând că jucătorii, antrenorii şi ceilalţi angajaţi au încasat ultimele salarii în luna aprilie.

„Eu sunt mândru de această echipă. Am crezut că odată cu promovarea lucrurile se vor schimba în bine… din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic, sunt aceleaşi probleme care erau şi înainte. Şi atunci mă întreb în fiecare zi de ce se mai construieşte stadion la Sibiu. Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând-o pe doamna Daniela Câmpean (n.r. – preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu), care ne-a ajutat atât cât a putut dumneaei. Nu a venit sprijin din partea nimănui. De ce în alte judeţe, ca Buzău, Argeş, Iaşi, Cluj, se pot finanţa echipele de către primărie, iar la Sibiu nu? Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanţă, să ne spună şi nouă să ne luăm bagajele şi să plecăm. Eu împreună cu jucătorii şi antrenorii. Iau în calcul serios să plec pentru că îmi doresc să fac performanţă, iar pentru asta am nevoie de jucători, de antrenori, am nevoie ca toată lumea să fie plătită la zi, să fie mulţumită. Acum pentru ce? Ultimul salariu l-au încasat în luna aprilie. Gândiţi-vă cum vin jucătorii la antrenament. Şi am fost şi eu jucător şi ştiu. Dacă toată săptămâna stai şi te gândeşti că n-ai bani să-ţi plăteşti ratele la bancă, că ai familie, că îţi întreţii părinţii, că poate au probleme de sănătate… nu poţi să te motivezi de vineri şi să joci. Dar băieţii au făcut-o exemplar de fiecare dată”, a declarat Dani Coman.