Dani Mocanu a tunat și a fulgerat după ce a fost amendat cu 1.000 de lei: “Îl împușcam pe procuror în…”

Cele mai recente probleme cu legea l-au făcut pe Dani Mocanu să tune și să fulgere în public. Manelistul i-a transmis un mesaj acid procurorului care l-a amendat ieri, chiar de ziua lui de naștere, pentru o scenă din videoclipul unei melodii, pe care a lansat-o în urmă cu câteva săptămâni.

Dani Mocanu, mesaj acid pentru procurorul care l-a amendat cu 1.000 de lei

În vârstă de 27 de ani, Dani Mocanu a povestit într-o postare făcută pe Facebook cum a decurs, de fapt, ziua lui de naștere, după ce a fost săltat de mascați. Controversatul cântăreț a făcut remarci dure la adresa procurorului cu care a vorbit în cadrul audierilor care au avut loc în curul zilei de ieri și a întrebat ipotetic ce s-ar fi întâmplat dacă în clipul piesei “Nu denigrez femeile” l-ar fi împușcat pe magistrat. Mai mult, manelistul a mărturisit și că o parte din amenda primită ieri este din cauza faptului că și-a permis să-i dea un sfat vestimentar procurorului.

“Ieri, de ziua mea, am fost adus în fața #procurorului din sectorul 1 #Bucuresti! A vrut pur și simplu să-mi strice ziua. Îl doare fix în p… de tot ceea ce este în jurul lui. Ura personală fata de mine este mai mare decat bunul simt, pe care ar trebui să-l aibă înainte să-și facă meseria fiindcă până la urmă toți suntem oameni. Din #suspect am devenit #inculpat ba mai mult… Am primit și o amendă de 1.000 de lei pentru scena de la minutul 1:34 din videoclipul #Nu_Denigrez_Femeile, fiind acuzat că în aceea scenă m-am ridicat amenințător către procurorul din videoclip…

Poate vi se pare de râs… dar chiar este adevărat… mă întreb oare ce se întâmpla dacă îl împușcam pe procuror în videoclip ? Îmi dădea mandat vreo 20 de ani????????? În fine… se pare că boala secolului este #depresia… au înnebunit până și procurorii… I-am spus să-și cumpere o pereche de adidași mai scumpi, fiindcă era încălțat cu adidași #nike si mi-a dat amendă si pentru asta… i-am dat doar un sfat, nicidecum o jignire… tinand cont de faptul că este un om cu o asemenea functie…”, a scris Dani Mocanu pe contul său pe Facebook.

Mai mulți fani de-ai manelistului au reacționat la postarea sa, iar unul dintre internauți i-a lăsat comentariul următor: “Până nu se curăță sistemul de relicvele comuniste, instituțiile statului vor acționa în interesul propriu al acestor specimene frustrat,e pentru că aceștia încă ocupă poziții importante de conducere în sistem și e normal să îl folosească după bunul plac… ☹”.