Dani Mocanu, aroganță supremă în fața procurorului care i-a dat o amendă mai mică de 5.000 de lei: “I-am spus să-și cumpere…”

Dani Mocanu a făcut o aroganță supremă în fața procurorului care i-a dat o amendă mai mică de 5.000 de lei. Controversatul manelist a povestit în cadrul unui interviu ce sfat i-a dat magistratului. Vă reamintim că ieri, de ziua lui de naștere, cântărețul a fost ridicat de mascați din cauza unei scene din videoclipul melodiei sale “Nu denigrez femeile”.

Problemele cu legea nu-l ocolesc pe Dani Mocanu nici de ziua lui de naștere! Astfel, ieri, când a împlinit 27 de ani, el a mers în fața unui procuror din sectorul 1 din București, unde a dat explicații pentru scena de la minutul 1:34 care apare în clipul piesei “Nu denigrez femeile” – manelistul a fost acuzat că s-a ridicat amenințător către magistratul care apare în imagini. După ce a ascultat explicațiile controversatului artist, procurorul a decis să-i dea o amendă de 1.000 de lei, având în vedere că era și ziua lui de naștere. Gestul omului legii nu l-a impresionat pe cântăreț și și-a permis să-i spună să își cumpere o pereche de pantofi sport mai scumpi.

“Am fost citat pentru data de 2, nu am putut să ajung. (…). Nici nu vreau să aud, m-a luat cu japca, să zic aşa. Mai nou, am primit şi o amendă de 1.000 de lei, i-am spus domnului procuror să cumpere o pereche de adidaşi mai scumpi.

A zis că mi-ar fi dat 5.000 de lei, dar ținând cont că e ziua mea îmi dă 1.000 de lei. Mulțumesc. Nu, sub nicio formă nu o să dau piesa jos de pe YouTube. Consider că nu am comis o infracțiune, e un pamflet. Dacă procurorul are putere să mi-l dea jos, atunci să mi-l dea jos, nu sunt împotrivă”, a declarat cunoscutul manelist în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

