Dani Oțil a făcut mișto de Răzvan Simion în direct, la TV! Cum s-a îmbrăcat prezentatorul pentru matinalul de la Antena 1

Prietenia… cu sinceritate se ține, chiar dacă uneori aceasta ar putea răni! Pe acest principiu pare că funcționează relația dintre Dani Oțil și Răzvan Simion. Cel dintâi a făcut mișto de bunul său prieten în cadrul ediției de astăzi a emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”! Replicile înțepătoare ale lui Dani Oțil au început din cauza pantalonilor lui Răzvan Simion, care aveau un design îndrăzneț.

Dani Oțil a făcut mișto de Răzvan Simion în direct, la TV din cauza pantalonilor pe care i-a purtat în emisiune

Dani Oțil și Răzvan Simion sunt doi dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România, iar ieri, ei au aniversat 11 ani de când moderează „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”, emisiune care rulează la Antena 1. Cei doi sunt buni prieteni, au copilărit împreună și au evoluat unul alături de celălalt, astfel că, uneori sunt situații în care se amuză unul pe seama celuilalt. Așa s-a întâmplat și în dimineața acestei zile, când, la începutul matinalului, Dani Oțil a făcut mișto de Răzvan Simion, care a ales să îmbrace o pereche de pantaloni cu un design considerat de unii extravagant.

“Nu dăm exemple la televizor, așa cum are Răzvan pantalonii. Cum e Răzvan? E un timp fresh, la modă. Da, dar are 40 de ani… Uh”, a comentat Dani Oțil în cadrul emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”.

Desigur, Dani a exagerat un pic în legătură cu vârsta colegului său de prezentare, care are, de fapt, 38 de ani. Ziua de naștere a lui Răzvan Simion este pe 8 august – atunci va împlini 39 de ani.

“Știu să fac și dansul flossing (…)”, a reacționat Răzvan Simion, care evident nu s-a supărat pe replicile bunului său prieten.

“Flossing dance” constă în mişcări ale bazinului şi agitarea braţelor de la stânga la dreapta şi invers. Deși pare simplu la prima vedere, provocarea cea mare este realizarea mişcării cu rapiditate. Dansul a fost inventat de Russell Horning, un tânăr american din Lawrenceville, supranumit “Backpack Kid (n.r.? Puştiul cu rucsac)” şi a devenit viral pe Internet după ce a fost preluat de câteva vedete americane.

Dani Oțil, informații neștiute despre sigla matinalului de la Antena 1

Într-un interviu de excepție, prezentatorii matinali de la Antena 1 au făcut publice câteva informații neștiute despre sigla emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”. Cel care a desenat cele două rotițe care se mișcă încontinuu atunci când matinalul rulează la TV este Dani Oțil. Potrivit mărturisirilor lui, sigla a fost făcută în urmă cu 19 ani.

“Uite un lucru pe care nu-l știi sau poate nu l-ai văzut nicăieri. Lumea mă întreabă: «De ce Răzvan și Dani și nu invers?». Sigur că lucrând în radio aveam gingle-uri cu numele noastre și am descoperit că «Răzvan și Dani» se poate cânta și «Dani și Răzvan», nu. Dar, la baza… de bază… este faptul că sigla cu cele două rotițe e făcută de mine în 1999 – 2000, prin 2000. Când eram la Timișoara și lucram la radio. Și-am făcut o siglă, mai mult în joacă… sunt două rotițe zimțate, care funcționează doar împreună. O roată zimțată singură nu e nimic, mai bine o faci disc. Și i-am propus-o lui Răzvan. Și m-am gândit foarte mult timp în dimineața zilei – el venea la cafea – : «Bă, aș putea s-o fac și invers», dar: «Cât de penibil aș fi, eu s-o desenez și să mă pun primul?».”, a mărturisit Dani Oțil într-un interviu oferit luna trecută.

Răzvan Simion a mai dezvăluit: “El a apucat s-o deseneze și, dacă te uiți atent, seamănă cumva cu noi: unul este mai uimit și unul este ușor mai focusat, mai încruntat. Și el a apucat s-o deseneze pe-a mea prima, asta e singura explicație. Și sună mult mai bine. Adică: «Răzvan și Dani» sună mult mai bine, trebuie să recunoști chestia asta”.

Prietenul și colegul său de prezentare a intervenit și a spus că lumea s-a obișnuit cu această formulă. “Plus, că nu m-am gândit că o să rezistăm atât de mulți ani. În 2000, am zis că fac o siglă care o să țină doi ani și aia e! După aceea, mă pun pe mine primul. Sau doar pe mine. Eu și acum sufăr pentru dimineața aia”, a mai spus în glumă Dani Oțil.