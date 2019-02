Lidia Buble și Răzvan Simion, la prima încercare: ”Am fost geloasă! E o prințesă!”

Lidia Buble și Răzvan Simion au devenit părinți spirituali, la sfârșitul weekend-ului trecut Emoțiile i-au copleșit pe cei doi, iar cântăreața a făcut primele declaraţii după creștinarea copilului.

Lidia Buble a vorbit despre sentimentul imens de bucurie pe care l-a trăit în timpul slujbei de botez. Artista a mărturisit ca la un moment dat a fost geloasă pe iubitul ei, atunci când a ținut fetița în brațe. „Lui Răzvan îi plac foarte mult copiii, se şi pricepe. Aş fi vrut să o ţin eu în braţe, am fost geloasă, dar am înţels că trebuie să o ţină el. E o prinţesă şi i-am luat o rochiţă de prinţesă. Urmează să sărbătorim acest eveniment minunat. Am fost copleşită de emoţii, mi-a plăcut mult”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.

E însărcinată Lidia Buble?

Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au căsătorit în secret. Cei doi au ales să îşi unească destinele după o relaţie de patru ani, pe plajă. Vedeta a postat o imagine pe pagina sa de Instagram, de la ceremonie, iar mesajele de felicitare au început să curgă. Totodată, au fost alimentate și zvonurile conform cărora Lidia este însărcinată, acesta fiind și motivul real al vitezei cu care ea și Răzvan au decis că e cazul să își pună… pirostriile.

„Casă de piatră, aşteptam şi un bublişor mic!!! Vă doresc multă fericire!!!/ Casă de piatră, iubire, înţelegere şi mulţi copii! Dumnezeu să vă binecuvânteze!/ Aţi făcut nunta în Maldive .. secretă?/ O familie frumoasă!/ Te admir mult! Multe binecuvântări, iubire şi fericire!/ Nu creeeed!!! Felicitări! Să vă iubiţi şi să vă respectaţi forever!!! Sunteţi doi frumoşi!!!!” au fost câteva dintre mesajele transmise de fanii lor.

Lidia Buble a început anul cu două vacanțe. Cântăreața se află momentan în Portugalia, alături de Răzvan Simion, urmând că în curând să plece în Maldive, unul dintre locurile ei preferate. Lidia nu merge însă cu Răzvan în Maldive – acesta fiind nevoit să se întoarcă la job – ci alături de două dintre surorile ei și câteva prietene. În fotografia pe care a postat-o din Portugalia, Lidia Buble – strânsă în brațe de Răzvan – își acoperă cu o poșetă burtica, parcă dorind să ascundă – cel puțin deocamdată – primele semne ale sarcinii.