Dani Oțil, comentariu ”răutăcios” la adresa soției sale: ”Să vă explic de ce nu...”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit pentru prima oară părinți pe 11 septembrie. Viața lor s-a schimbat radical, iar de atunci sunt în culmea fericirii.

Recent, Gabriela și-a reluat jobul său de model, chiar dacă a născut de nici două luni. Prima ședință foto a avut-o în urmă cu câteva săptămâni, atunci când le-a demonstrat tuturor că se poate ca după naștere să revii imediat la forma inițială. Acum, în ultima ediție a emisiunii de matinal pe care soțul ei o prezintă, Gabriela Prisăcariu a avut și prima defilare de modă.

Ea a îmbrăcat mai multe articole vestimentare, care i s-au potrivit mănușă și care i-au pus în valoare toate formele. Totuși, Dani Oțil nu s-a putut abțină să nu facă o remarcă reutăcioasă la adresa ei.

Blondina a strălucit într-o salopetă extrem de mulată, care i-a scos în evidență toate formele voluptoase și i-a accentuat talia de viespe, iar pe deasupra a purtat o geacă. Salopeta era prevăzută și cu un fermoar, pe care soția lui a decis să nu-l închidă până sus și să-și pună în evidență bustul extrem de generos.

Dani Oțil, care privea cu interes de pe maergine, nu s-a putut să nu taxeze gestul soției sale, bineînțeles, în stilul său caracteristic și plin de umor.

,,Să vă explic de ce nu s-a închis până sus, a născut acum 7 săptămâni și este și dânsa grasă, e normal, altfel se închidea pana sus”, a spus Dani Oțil în ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă.

Cum a ajuns la forme de invidiat Gabriela Prisăcariu

Deși a reușit să topească kilogramele în plus, Gabriela Prisăcariu spune că nu a ținut niciun fel de dietă, doar că în aceste momente nu prea are poftă de mâncare și asta pare că a ajutat-o foarte mult.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată.

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu.

