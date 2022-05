Dani Oţil, dezvăluiri fără perdea despre viaţa intimă în direct la TV! Telespectatorii au rămas uimiţi

Dani Oţil, dezvăluiri fără perdea despre viaţa intimă în direct la TV! În prezent, vedeta de la Antena 1 se bucură de succes în cariera sa, dar totodată şi în plan personal. Cu toate acestea, prezentatorul TV nu se sfieşte să vorbească despre trecutul său şi despre problemele pe care le-a întâmpinat la acea vreme. Iată ce a povestit chiar în direct la matinal.

Dani Oţil este extrem de apreciat de fani, iar aceştia aşteaptă de fiecare dată cu sufletul la gură ca prezentatorul TV să le mai dezvăluie lucruri neştiute despre viaţa sa. Astăzi, în timpul emisiunii pe care o prezintă, partenerul de viață al Gabrielei Prisăcariu a vorbit despre viața lui înainte să devină celebru.

Acesta a recunoscut faptul că, în momentul în care a ajuns în Bucureşti situația sa materială nu era una foarte bună, iar din acest motiv a fost nevoit să locuiască cu chirie o bună vreme. De asemenea, nici pe partea amoroasă nu stătea foarte bine la acea vreme.

„Mă gândeam că nu aveam bani, aveam mașină de serviciu, stăteam cu chirie într-un loc foarte strâns. Nu aveam nici viață senzuală, eram dezastru. Când am aflat eu că la București să le și plimbi să le scoți la masă. Era greu!

Nu știam să mă împart între sport și a face dragoste. Și am făcut sport fiindcă mă costa mai puțin. Singurii sâni pe care îi vedeam erau în club. Multe luni doar pe ăia i-am văzut. Sunt în urmă. Băi, ce viață aveam!”, a declarat Dani Oțil.

Dani Oțil a spus totul! Ce îi spunea mama sa când era doar un copil

În cadrul unui podcast, acesta a dezvăluit cum mama sa i-a spulberat visele.

Prezentatorul de la Antena 1 a mărturisit faptul că mama sa nu a fost niciodată de acord cu ceea ce își dorea să facă. Mereu găsea câte un motiv pentru a-l descuraja să-și urmeze pasiunile. Amintirea aceasta l-a făcut să plângă în fața camerelor.

„Ceva, la mine în familie, n-a funcționat pentru că eu dacă am vrut la fotbal, mama mi-a zis că-s prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a zis că o să fac hernie. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu, Remus Stoianov, fie iertat, cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am fost atât de fascinat, încât am vrut să învăț să cânt și eu.Și mama mi-a zis că sigur n-am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la Casa Pionierilor, a zis că nu-i de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-am zis că sunt firav, să nu le fac”, a povestit Dani Oțil.

