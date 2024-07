Dani Oțil, întâlnire șocantă cu o ursoaică și puiul ei. Ce i-a făcut prezentatorului: „Lovește cu umărul”

Tragedia din Munții Bucegi, în urma căreia Maria Diana și-a pierdut viața l-a făcut pe Dani Oțil să își amintească un moment de panică pe care l-a trăit. Prezentatorul TV a povestit că a avut și el o întâlnire cu o ursoaică, însoțită de puiul ei. Acesta nu a reacționat bine și a recunoscut că a greșit în momentul în care a văzut-o. Totul s-a petrecut în apropiere de o cabană foarte cunoscută din România

Dani Oțil iubește să se plimbe prin natură, motiv pentru care merge des să exploreze pădurile din România. La un moment dat, a trăit momente de panică atunci când s-a întâlnit cu o ursoaică și cu puiul ei.

Tragedia din munții Bucegi a șocat o țară întreagă. Maria Diana avea doar 19 ani și toată viața înainte, însă destinul a avut alte planuri. Tânăra a sfârșit într-un mod crunt, ucisă de un urs în zona turistică Jepii Mici.

Prietenul ei care a însoțit-o a mărturisit că fata a fost cea care și-a dorit să urmeze poteca spre cascada Urlătoarea, situată lângă Valea Spumoasă. Din nefericire, acolo un urs le-a ieșit în cale. A prins-o pe victimă de picior și a târât-o în jurul prăpastiei.

Iubitul ei a sunat imediat la 112, dar aceasta nu a mai putut fi salvată. Atunci când salvamontiștii au ajuns, victima decedase deja, iar ursul avea un comportament agresiv. Dani Oțil a abordat acest subiect și în emisiunea de la Antena 1 pe care o moderează alături de Răzvan Simion.

Dani Oțil a povestit că, la un moment dat, și el a trăit clipe de panică. Prezentatorul TV s-a întâlnit cu o ursoaică, însoțită de puiul ei, iar reacția pe care a avut-o nu a fost tocmai una potrivită. Totul s-a întâmplat în apropierea unei cabane care este foarte cunoscută în România.

„Sunt, statistic vorbind, printre puținii sportivi din Români atinși real de urs. Ursul lovește cu umărul, nu știu dacă știți treaba asta. Nu neapărat mușcă, vrea să te dea întâi jos și după aia să… Mă rog, am trecut prin treaba asta numai pentru că am speriat ursul care se plimba împreună cu puiul. Consider că eu am greșit aici, nu neapărat el. Problema este că treaba asta se întâmpla la mai puțin de un kilometru de o cabană foarte cunoscută din România”, a mai spus Dani Oțil