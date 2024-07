Detaliul care poate răsturna ancheta în cazul morții Mariei Diana! Dezvăluirea făcută de martor a stârnit reacții: „Pe telefonul ei există niște filmări”

Detalii teribile ies la iveală în cazul morții Mariei Diana, fata atacată de urs la Jepii Mici! Tânăra de 19 ani se afla împreună cu iubitul ei, în momentul în care a dat nas în nas cu ursul. Fata ar fi luat-o la fugă, de frica animalului sălbatic, iar acesta ar fi prins-o de picior și a tras-o într-o râpă. Cei doi au căzut de la o înălțime destul de mare, iar victima și-a pierdut viața în urma leziunilor suferite. Sălbăticiunea a fost împușcată, pentru ca echipajele de intervenție să poată ajunge la trupul fetei. Un martor s-a întâlnit cu partenerul ei, în timp ce Maria s-ar fi luptat cu ursul. Oamenii își pun semne de întrebare și cred că telefonul adolescentei ascunde multe.

Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul morții Mariei Diana, fata care a sfârșit într-un mod tragic după ce a fost atacată de urs la Jepii Mici. Au existat numeroase controverse din momentul în care tânăra de 19 ani s-a luptat singură cu animalul sălbatic. Autoritățile ar fi intrat la idei după ce au auzit declarațiile iubitului ei. În spațiul public au apărut și declarațiile unei martore (VEZI AICI), care a dezvăluit că a auzit-o doar pe fată țipând din toate puterile.

Femeia respectivă a dezvăluit pe Facebook că s-a întâlnit cu iubitul fetei pe o potecă. L-a salutat, însă acesta n-a răspuns. Apoi, urcând pe poteca respectivă, martorul a auzit țipetele fetei, care gonea ursul. Câteva clipe mai târziu, liniște totală. Acela ar fi fost și momentul în care Maria Diana a căzut de la înălțime și a sfârșit lângă animalul sălbatic.

„Când am ajuns în poienița de la refugiu, l-am văzut pe bărbat, am salutat, dar nu a răspuns. Primul gând a fost: ce ciudat, un ciudat. Urcam pe potecuță când am început să auzim ca un fel de bolborosit de voci, mi se părea că sunetul vine din spate, adică de la refugiul Salvamont.

Cu doi pași pe care noi i-am făcut mai sus, sunetul a devenit mai clar. O femeie gonea ursul, exista acolo o intensitate a confruntării și apoi brusc liniște. Nu urlete, nu nimic, doar vocea ei fermă pusă pe gonit animalul. Am făcut o poza la cascadă, pe care m-am uitat ulterior și arata 13.58. Câteva momente, minute mai devreme se auzise vocea. Deci ancora în timp exista. Pentru fată, lucrurile s-au încheiat în punctul acela. 13:50- 14:00.

Mi-a fost clar ulterior. Ce n-am știut e că ea de pe poteca îngusta de pe Valea Jepilor a căzut fix în vale, din relatările din presă ulterioare, și că ursul fix cu ea acolo”, se arată în postarea de pe Facebook, care a stârnit numeroase reacții.