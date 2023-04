Dani Oţil, la un pas să fie părăsit de Gabriela Prisăcariu. S-a aflat tot, înainte de Paşte

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi au fost întotdeauna deschişi în ceea ce priveşte relaţia lor, însă puţini sunt cei care ştiu că blondina a fost la un pas să se despartă de prezentatorul de la Antena 1 după prima vacanță. Modelul a povestit ce s-a întâmplat în cadrul unui interviu recent.

Dani Oţil a vrut să îşi impresioneze iubita la primele întâlniri, astfel i-a propus să meargă într-o vacanţă în Peru. Fericită, blondina a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri. Nu avea nicio idee despre ce avea să urmeze. Se pare că acolo, vedeta de la Antena 1 a vrut să îi testeze limitele celebrului model, astfel Dani a dus-o pe iubita lui într-o drumeție de 5 ore pe jos către Machu Picchu.

CITEŞTE ŞI: GABRIELA PRISĂCARIU, PUSĂ LA ZID DE FANI! DETALIUL CARE I-A SCĂPAT ÎNTR-O FILMARE PE INTERNET: „NU MAI EXISTĂ BUN SIMȚ”

Gabriela Prisăcariu recunoaşte că nu a fost deloc încântată de ceea ce s-a întâmplat, ba chiar mărturiseşte că dacă ar fi putut, ar fi plecat în orice clipă de acolo.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat soția lui Dani Oțil pentru ego.ro.

Gabriela Prisăcariu: „Partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Dani Oţil şi mama băieţelului său sunt pasionaţi de călătorii şi ori de câte ori au ocazia, vizitează diferite destinaţii. Gabriela Prisăcariu a mărturisit că nu îşi doreşte ca fiul ei să îi însoţească în toate vacanţele, deoarece, deocamdată este prea mic.

Pe lângă acest aspect, blondina este de părere că partenerii au nevoie de intimitate şi momente pentru a-şi consolida relaţia, mai ales după ce familia lor s-a mărit. Astfel, de Paște, cuplul va pleca într-o nouă vacanță fără fiul lor.

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot. Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram.”, a mai spus partenera lui Dani Oţil.