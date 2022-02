Dani Oţil şi-a vândut celebra garsonieră în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu! A încasat o mulţime de bani. Detalii exclusive

Dani Oțil și-a pus în vânzare garsoniera în care s-a iubit ani buni cu Mihaela Rădulescu de ceva vreme, însă abia acum a reușit să o înstrăineze.

Potrivit unor surse Cancan, prezentatorul de la Neatza a semnat contractul de vânzare-cumpărare la notar în cursul zilei de vineri. Suma pe care a ncasat-o în urma vânzării este de 46.000 de euro.

Garsoniera aflată în zona Rin a fost vândut-o unor părinţi din provincie, care au luat-o pentru fiul lor, care din toamnă se va muta în Bucureşti pentru școală.

Ce spunea Dani Oțil pe rețelele de socializare despre celebra garsonieră

Matinalul și-a anunțat fanii de pe Instagram că vinde ”celebra” garsonieră în care a locuit cu mulți ani în urmă, înainte de a se muta la casă.

„Au făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu-mi vine să mai dau garsoniera.(…) Se vinde celebra garsonieră. Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și…(aici a făcut câteva gesturi amuzante n.r), a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați”, spunea Dani Oțil pe InstaStory.

În anunțul postat de cei care se ocupă de vânzarea garsonierei este specificat faptul că locuința se află în zona Vitan din București. Garsoniera se află la etajul 3 din 10 și beneficiază de toate utilitățile, iar venind vorba despre preț, Dani Oțil cere nici mai mult, nici mai puțin de 46.500 de euro.

