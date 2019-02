Daniel Ionașcu, avocatul lui Matteo Politi, ”medicul cu 8 clase”: ”Când m-a văzut, a început să plângă”

Matteo Politi, ”medicul cu 8 clase”, va fi apărat de cunoscutul avocat Daniel Ionașcu. Acesta s-a declarat impresionant după întâlnirea pe care a avut-o cu italianul și, ca orice avocat care își apără clientul, a insistat asupra faptului că italianul este extrem de afectat emoțional de situația prin care trece.

Firește, Matteo Politi nu s-a trezit nitam-nisam într-o asemenea postură – mai ales că a înșelat destui medici de bună credință și pacienți -, iar el va suporta rigorile legii pentru asta. Însă, având în vedere relația avocat-client, ete firesc să oferim și informațiile pe care a putut să le divulge avocatul Ionașcu, la Antena Stars.

„Să ştiti că prima vedere dintr-un arest preventiv poate fi una specială pentru oricine, de ce, pentru ca omul, aflat într-o asemenea situaţie, oricare ar fi el, devine evident, mai sensibil, în mod evident devine mai uman. Însă, în ceea ce îl priveşte pe domnul Matteo Politi, pot să vă spun ca m-au impresionat două sau chiar trei lucruri. Întâi, când m-a vazut a început să plângă şi a inceput să plângă de asemenea când i-am vorbit despre faptul ca prietena domniei sale se afla undeva în preajma secţiei de poliţie şi că părintii i-au transmis că îl iubesc. Pe de altă parte, am pus problema actelor pe care el le-a facut în România şi a spus ca sigur că dacă este nevoie să mai facă orice pentru a arăta ca eu sunt un medic veritabil şi că am aceasta pasiune şi că trebuie să fac un rezidenţiat în România. Am să îl fac de acum înainte, iar ceea ce am făcut până acum în mod evident am facut corect, deoarece eu atunci cand am venit să practic ceea ce am practicat, am întrebat şi mi s-a spus ca e bine ceea ce fac”, a spus avocatul Daniel Ionaşcu.

Daniel Ionașcu: ”Și-a dat seama ca are avocatul pe care şi-l dorea lângă el”

Avocatul Daniel Ioanșcu consideră că Matteo Politi a făcut o alegere excelentă alegându-l pe el ca apărător și transmite că italianul se consideră nevinovat, neînțelegând ce caută în arest.

„Din nou vă spun, fără a avea pretenţia că eu l-am cunoscut. Vă spun ce am văzut la el acum şi nici n-aş vrea să nuanţez eu, sau să intepretez, va explic. Primul lucru pe care l-a făcut atunci când şi-a dat seama ca are avocatul pe care şi-l dorea lângă el, a fost sa izbucnească în lacrimi, de unde să îmi spuna ca el nu inţelege din ce cauză este acolo, pentru ca dacă cineva i-ar fi spus ca nu se poate face aşa ceva, el nu ar fi facut”.

Matteo Politi este prezentat de Daniel Ionașcu ca fiind un om bine intenționat și chiar credul.

”El a avut încredere în tot ceeea ce au însemnat oamenii de langa el, actele care i s au pus la dispozitie si de aceea a facut. (…) Pot sa va asigur ca un element, sau 80 la sută din a încheia acest contract de asistenta juridica cu clientul, a fost din cauza acestei domnişoare, care a venit cu atâta zel, cu atâta determinare, încât orice răspuns al meu, poate nu foarte clar, poate de respingere, a venit cu foarte multe lacrimi spunând că nu o să plece până în clipa în care iau cazul. Mai mult, toate aceste rugăminţi au fost numai printre lacrimi. Aşadar, cred că vorbim deespre un om care în mod evident crede si mai mult decât atât, are sentimente pentru ce însemana această situaţie de viaţă şi respectiv acest om pe care astazi România îl blamează”, a mai spus avocatul Daniel Ionaşcu.