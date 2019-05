Daniel Negreanu, românul milionar din poker, s-a căsătorit! Soția lui este copia fidelă a lui Marylin Monroe

Amanda, prima dragoste a românului, a revenit în viața lui și s-a reîndrăgostit atât de mult de ea, încât a cerut-o de soție, ca să n-o mai piardă niciodată!

Daniel Negreanu trăiește de ani buni în America, și tot acolo a făcut și averea de pe urma pokerului și, se pare, tot acolo își va face și o familie. El a cerut-o de soție pe femeia care i-a răpit pentru prima dată inima, în tinerețe. Soarta a făcut ca cei doi să se reîntâlnească după mulți ani, iar acum a vrut să se asigure că nu o va mai pierde niciodată.

„Am cumpărat inelul de logodnă pentru ea, acum zece ani! Pe bune! Ea avea 23-24 de ani atunci. Eram însă amândoi foarte tineri, eram cu distracţia, cu mersul la petreceri, cu nebuniile tinereţii. Apoi, a venit o perioadă în care n-am fost împreună. Dar am păstrat inelul! Anii au trecut, eu am fost căsătorit vreo doi ani, ea a fost cu un alt bărbat, dar, când ne-am despărţit fiecare de partenerii noştri, ne-am revăzut la Las Vegas! Iniţial, n-am crezut că relaţia noastră va redeveni una serioasă. Acum câteva săptămâni însă, am realizat că ea e un om diferit acum. Mi-am dat seama că ea nu mai e un copil. Şi am stat şi m-am gândit aşa: «De ce vreau să merg şi să caut o fată ca Amanda, dacă ea deja există?!». Şi apoi totul a fost uşor, a venit de la sine. Probabil, o să venim şi în România. Amanda a mai fost acolo cu mine şi i-a plăcut. Vrea să mai vină şi să vadă şi mai multe locuri“, a povestit Daniel într-un interviu mai vechi acordat ziarului Adevărul.

Între timp nunta a avut loc, și totul a ieșit ca la carte! Mirii au arătat extraordinar, iar oaspeții s-au simțit minunat la ceremonie, mai ales că s-a desfășurat pe malul oceanului.

https://www.instagram.com/p/BxpkdPXBwnY/