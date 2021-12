Daniel Onoriu este internat, în continuare, în stare critică. Rebeca Onoriu: ”Indiferent că sunt și 1% șansă, ne agățăm de asta și mergem înainte”

Daniel Onoriu se află, în continuare, internat în Spitalul Floreasca din București. Fiica artistei Gabi Luncă a făcut o serie de declarații despre starea de sănătate a pilotului de raliuri.

Daniel Onoriu a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei hemoragii interne. Fostul pilot de raliuri a mers în Turcia pentru o operație de micșorare a stomacului, însă intervenția chirurgicală nu a decurs conform planurilor. Astfel, bărbatul s-a ales cu probleme grave de sănătate. În urmă cu câteva zile, nepotul lui Gabi Luncă a fost internat în Spitalul de Urgență Floreasca.

Rebeca Onoriu: ”E în stare critică, indiferent că sunt și 1% șansă ne agățăm de asta și mergem înainte”

În cadrul emisiunii ”Xtra Night Show” de la Antena Stars, Rebeca Onoriu a făcut o serie de declarații despre starea de sănătate a pilotului de raliuri. Bărbatul se află, în continuare, internat în stare gravă. Familia îi este alături, au donat sânge și speră ca Daniel Onoriu să își revină cât mai repede.

”E în stare critică, indiferent că sunt și 1% șansă ne agățăm de asta și mergem înainte. Prietenii lui, familia, toată lumea a donat, sperăm să se fi strâns cantitatea necesară și bineînțeles că în spitale e mereu nevoie de sânge. Este nepotul meu, băiatul fratelui meu cel mare din prima căsătorie a tatălui meu. Este fratele meu, nepotul meu, prietenul meu, formăm o echipă”, a spus Rebeca Onoriu.

De asemenea, fiica artistei Gabi Luncă a povestit despre momentul în care pilotului i s-a făcut foarte rău. Bărbatul a pierdut doi litri de sânge, iar ultima oară când familia a reușit să vorbească cu el a fost înainte de operație: ”Daniel este în continuare internat la secția de ATI de la Spitalul Floreasca, în continuare în stare critică, dar în viața. A fost pe 24 noiembrie în Turcia, când a făcut o intervenție de micșorare de stomac. A căzut din picioare și a vărsat sânge, care a avut putere să se ridice și să-l ridice și pe el. A pierdut undeva la 2 litri de sânge. Ultima oară am vorbit cu el fix înainte de operație, a fost un apel video, ne-am spus că ne iubește, ne-a bufnit plânsul, ci așa când l-am văzut acolo în rezervă, ne priveam, am plâns. Atunci era înainte de intervenție, tocmai venise asistenta să-l ia să meargă la CT. Era la spital pentru că îi fusese rău, îmi spusese că a avut niște dureri că l-au trecut toate apele, am auzit că a intrat asistenta în rezervă să-l ia să-i facă CT-ul. Atunci s-a văzut exact ce era în abdomen, erau mai mai multe complicații. Medicii au intervenit peste operația din Turcia”.

Daniel Onoriu are nevoie de transfuzie de sânge

Daniel Onoriu are nevoie urgentă de transfuzie de sânge, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Pe rețelele de socializare, Mario Salierri a transmis un mesaj disperat: ”Prietenul meu Daniel Onoriu are urgent nevoie de transfuzie de sânge, cei care vor să doneze o pot face la centrul de transfuzie din piața Victoriei Str Dr.Felix 89 program de luni până vineri între orele 7.00-14.00❗️ Orice grupă de sânge se poate dona, iar la specificații să spună numele lui și Spitalul Floreasca unde este și internat. Daniel are mare nevoie de noi toți să îi fim alături 🙏🏽♥️ Rog toți prietenii mei să dea Share masiv vă rog ❗️😭”.

