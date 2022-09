Daniel Onoriu, scandal monstru la spital. Pilotul a ajuns la urgențe!

Daniel Onoriu, unul dintre cei mai apreciați piloți de curse de la noi din țară, s-a confruntat, în urmă cu câteva luni, cu probleme grave de sănătate. După o operație pentru micșorare a stomacului, Daniel Onoriu s-a confruntat cu complicații, intrând astfel în comă 55 de zile.

Însă, se pare că problemele de sănătate nu s-au terminat pentru pilot. Joi seară, Daniel Onoriu a avut nevoie din nou de îngrijiri medicale de specialitate, iar familia l-a dus de urgență la spital, la camera de gardă. Pentru că membrii familiei care l-au adus de urgență la spital nu au avut voie să îl însoțească și în unitatea spitalicească și au fost nevoiți să aștepte la intrare, Daniel Onoriu a răbufnit și s-a luat șa harță cu personalul din spital.

Aflat în scaunul cu rotile, Daniel Onoriu a fost dus în spital de către infirmier, însă a început să se certe cu angajații spitalului. A intrat și a ieșit de mai multe ori din unitatea spitalicească, dar se pare că pilotul de raliuri a refuzat să i se recolteze sânge pentru analize medicale amănunțite, relatează Spynews.

Primele declarații făcute de Daniel Onoriu după incidentul de la spital

După ce Daniel Onoriu a fost protagonistul unui scandal monstru la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Floreasca, acolo unde a și stat în comă 55 de zile, pilotul a explicat pe pagina sa de Facebook de ce a reracționat atât de urât.

”Da! Mi-a fost foarte rău aseară (n.r. joi noapte) și m-am dus la spitalul de urgență Floreasca! Am fost tratat de un medic începător foarte urât! O doctoriță mi-a spus să iau loc pe scaun pentru că abia mă țineam pe picioare și a fost tare drăguță și mi-a dat în scaun. M-am așezat iar după 10 minute a venit acel puști de vreo 25/30 de ani și mi-a zis exact așa: Ce cauți pe scaun? Dă-te jos imediat iar eu am părăsit spitalul în scaun pentru că eram KO! Mulțumesc tuturor medicilor pentru că a lucrat Dumnezeu prin mâinile lor dar acel medic trebuie tras la răspundere! Nu așa se comportă un medic cu un om bolnav!”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

Daniel Onoriu se retrage din luminile reflectoarelor

De asemenea, în urmă cu puțin timp, Daniel Onoriu a dat de înțeles că se retrage de pe micile ecrane și din luminile reflectoarelor, declarându-se cât se poate de obosit. Pilotul de raliuri le-a reamintit fanilor săi că a stat în comă timp de 55 de zile.

”Pentru o perioadă o să mă retrag din viață publică pentru că am obosit! Nu e ușor să apari zilnic la posturi peste posturi TV, iar întregul proces a început să mă obosească, resimțind efectele. Să nu uităm situația mea medicală”, a scris Daniel Onoriu pe Facebook.

Daniel Onoriu: ”Sunt bolnav”

Daniel Onoriu nu este la primul incident de acest fel. În urmă cu câteva săptămâni, timpul participării la un eveniment de tuning din Câmpulung Muscel, acesta a avut o ieșire extrem de urâtă.

Organizatorii și consilierii locali i-au oferit bărbatului o diplomă pentru implicarea și participarea sa la eveniment, dar acest lucru l-a înfuriat teribil pe pilotul de curse. După ce i-a jignit pe toți cei prezenți la eveniment, susținând că merita mai mult decât o simplă diplomă, Daniel Onoriu și-a făcut curaj să vorbească pentru prima dată despre asta. Pilotul de curse le-a cerut iertare tuturor în mod public, spunând că stresul și statutul de om bolnav l-au făcut să reacționeze atât de dur.

„Sunt extrem de stresat. Muncesc toată ziua, mă trezesc de la 4 dimineața, mă ia somnul la 1 și muncesc 20 și ceva de ore pe zi. Am considerat că nu merit doar o diplomă, așa cum le-au acordat tuturor. Aș fi meritat și eu un simplu mulțumesc. I-am jignit, mi-am cerut scuze public. Chiar îmi pare rău. Ceea ce am făcut, nu se face. Și datorită stresului… Acum, sunt bolnav. Am greșit. M-au judecat oamenii. Eu dau vina doar pe mine, că am greșit, și mi-am cerut scuze”, a declarat Daniel Onoriu pentru Antena Stars.

Sursa foto: Facebook