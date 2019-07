Daniel Rotariu, românul desfigurat cu acid sulfuric de fosta lui iubită, s-a căsătorit.

Daniel a fost la un pas de moarte după ce fosta lui iubită a aruncat cu acid sulfuric pe el. Katie Leong l-a minţit pe Daniel că are 36 de ani, deşi avea 51 în momentul în care s-au cunoscut. Românul a vrut să rupă relaţia, iar femeia s-a răzbunat pe el. După fapta odioasă, fosta iubită a românului a fost condamnată la închisoare pe viaţă.

Daniel, însă, a suferit arsuri pe 32 la sută din suprafața corpului, a orbit şi a stat şase luni pe patul de spital în comă profundă. La spital, românul avea să-și cunoască marea dragoste: Anna, infirmiera care a avut grijă de el, în cele mai dificile momente ale vieții sale.

”Cicatricile nu înseamnă nimic pentru mine, pentru că e un om extraordinar şi sunt foarte fericită să îi fiualături”, a mărturisit Anna pentru dailymail.co.uk.

Daniel şi Anna s-au căsătorit într-o biserică catolică din Timişoara, oraşul natal al românului. Le-au stat alături David, băieţelul de 10 luni al celor doi, Jack, fiul cel mare al Annei, dar şi zeci de prieteni.

”A fost cea mai fericită zi din viața mea. Cel mai frumos moment a fost atunci când am fost declarați soț și soție. A fost cu adevărat special. Am fost foarte emoționată atunci când am mers spre altar, însă mi-aș fi dorit doar ca Daniel să mă vadă”, a mai spus Anna.