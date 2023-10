Daniela Crudu e mătușă! Primele imagini cu băiețelul născut de sora ei

Ana Maria Crudu este în culmea fericirii după ce a devenit mamă. Sora Danielei Crudu a născut un băiețel perfect sănătos și cum orice mamă se mândrește cu puiul ei, blondina a decis să facă publică o imagine cu micuțul.

Bucuriile se țin lanț de familia Crudu. Daniela își boteza fetița în urmă cu doar câteva săptămâni, iar Ana a devenit mamă pentru prima dată. Blondina trăiește o superbă poveste de dragoste cu omul de afaceri Adrian Neagu. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2021, în Suedia, acolo undei cei doi s-au și stabilit. Iar în luna iunie a anului 2022 au făcut și cununia religioasă, în Italia. Ana și Adrian au arătat că sunt foarte fericiți împreună, iar acum familia lor a fost completată de nașterea băiețelului.

Sora Danielei Crudu a făcut publică prima imagine cu băiețelul ei

Citește și: MOMENTE GRELE PENTRU FLAVIA MIHĂȘAN. A DOUA SARCINĂ I-A DAT VIAȚA PESTE CAP. „ERAM SINGURĂ”

Ana Maria Crudu este o mamă fericită. Ce moment își poate aduce mai multă bucurie dacă nu cel în care îți în brațe bebelușul? Deși a preferat să fie o persoană discretă, de această dată a ales să îl arate pe micuțul ei. Fotografie cu băiețelul a fost pusă pe rețelele de socializare cu o ocazie specială. Sora Danielei Crudu a făcut postarea de ziua soțului ei. În imagine, apare Adrian, care îți ține copilul în brațe și îl privește cu afecțiune. Ana a dorit să îi transmită partenerului ei de viață și o urare.

„La mulți ani, tătuțu!”, a scris Ana Maria Crudu în dreptul imaginii.

Se pare că Adrian și-a luat rolul de tată în serios și are grijă de micuțul său. Imaginea surprinsă de blondină este înduioșătoare, fiind de altfel și prima fotografie publică în care apare băiețelul.

Citește și: IREAL! CUM ARATĂ DANIELA CRUDU ÎN COSTUM DE BAIE, LA 4 LUNI DUPĂ CE A NĂSCUT

Daniela Crudu a devenit și ea mamă în luna mai

Cele două surori sunt extrem de încântate, mai ales că este o diferență de vârstă foarte mică între copiii lor. Daniela Crudu l-a făcut tată pe omul de afaceri machedon, Dani, în luna mai a acestui an, iar în urmă cu mai puțin de o lună a și botezat-o pe fetița ei, Diana. Fosta asistentă TV a mărturisit că acum nu își mai vede viața fără micuța sa. Totuși, la naștere a întâmpinat și probleme.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, a declarat fosta asistentă TV, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.